La police évacue des activistes écologistes

Des militants d’Extinction Rebellion étaient prêts à occuper le pont Bessières plusieurs jours durant. Ils auront tenu huit heures. Vendredi dès 11h30, plus de 200 activistes ont bloqué la circulation jusqu’à environ 19h45. Récit d’une action millimétrée.

. @ExtinctionR vient de débuter son action de blocage sur le pont Bessières, à Lausanne. Via @24heuresch #lausanne pic.twitter.com/6hTznwQ8Cz — Antoine Hürlimann (@AHurlimann) 20 septembre 2019

Tout a commencé en début de matinée. Peu avant 9h, près de 240 personnes se sont réunies à la Maison de quartier sous-gare pour préparer la manifestation. Aucune information ne filtre sur le lieu du blocage. «Tout le monde doit éteindre son téléphone, pas de mode avion, averti d’emblée une des organisatrices, debout sur la scène de la salle principale. Le premier dont le natel sonnera sera expulsé.» À peine quelques instants après cette sommation autoritaire, la sonnerie du smartphone de l’intéressée a commencé à retentir, provoquant l’hilarité générale.

Malgré leurs éclats de rire, les activistes peinent à cacher leur stress. «On est un peu paranos mais tout devrait bien se passer, explique Stéphane, un des porte-parole du mouvement écologiste radical. Nous sommes prêts et bien coordonnés.» L’organisation des militants pour le climat est même quasi professionnelle. Chacun a dû s’inscrire au préalable au poste qui l’intéressait: électricien, guetteur, bloqueur, «gardien de la paix» ou encore référent pour les forces de l’ordre.

«Nous avons peur»

Tour à tour, les activistes s’approchent des orateurs pour récupérer un brassard dont la couleur indique leur fonction. «Je veux que vous vous rappeliez pourquoi vous êtes là, tonne une femme qui souhaite rester anonyme. Nous ne faisons pas tout cela pour nous retrouver dans le journal. Nous agissons parce que nous avons peur! Le Conseil fédéral doit maintenant dire à la population la vérité sur le réchauffement climatique. Il doit dire que l’espèce humaine est en danger d’extinction. Les politiques doivent écouter la science et agir en conséquence.»

Après un rapide cours pour répondre aux médias, un premier petit groupe se met en route. «Nous ne partons pas tous en même temps, poursuit Stéphane. Nous empruntons aussi des chemins différents. Nous ne voulons pas nous faire repérer par la police.»

Vers 11h, le jeu du chat et de la souris entre manifestants et forces de l’ordre peut commencer. Alors qu’une conférence de presse est donnée devant la piscine de Mon-Repos, tous les activistes convergent subitement vers la cathédrale. À 11h30, des banderoles sont tendues sur la largeur du pont Bessières. Des toilettes sèches et une scène sont rapidement installées. Plus aucun véhicule ne passera.

À 11h30, les banderoles bloquent le pont Bessières. Image: Florian Cella

«Nous faisons de la désobéissance civile, mais nous sommes profondément non-violents, insiste un jeune étudiant. Si les autorités viennent nous évacuer, nous ne ferons que de la résistance passive. La police n’est pas notre ennemie, elle fait son travail.» Dans un premier temps, les forces de l’ordre laissent faire. Mais moins d’une heure après le début de la manifestation, un doux bras de fer débute.

D’un côté, la police. De l’autre, les activistes. La première annonce qu’elle va intervenir et que ceux qui refusent de libérer la route seront dénoncés. Sans susciter la moindre réaction. S’ensuit alors un long face-à-face. Des militants s’assoient par terre en «formation de la tortue». Les bras et les jambes emmêlés, ils sont un vrai casse-tête pour les agents. D’autres se collent une main au sol ou à une remorque amenée sur place. Tous doivent être extirpés un à un puis portés à bout de bras sur plusieurs mètres.

Échanges de politesse

«Buvez, Monsieur, dit un manifestant à un policier, en lui tendant une bouteille d’eau. Je suis désolé de vous faire rester en plein soleil mais je ne bougerai pas.» «Puis-je prendre vos lunettes avant de vous éloigner? demande poliment un agent à une manifestante qui refuse de se mettre sur le trottoir. Je suis sûr qu’elles coûtent cher.» Les deux camps rivalisent de gentillesse. L’effet des nombreuses caméras braquées sur eux? Pas sûr. «Les activistes sont pacifistes, explique Sébastien Jost, porte-parole de la police lausannoise. Il n’y a donc pas de problèmes particuliers. Je n’ai aucune violence à signaler et tout se passe dans le calme.»

Image: Florian Cella

L’action se déroule «dans le respect mutuel», selon une avocate présente sur le pont avec d’autres confrères en tant qu’«observateurs juridiques». Mais 115 militants ont été contrôlés par les forces de l’ordre. D’autres ont été conduits au poste (lire encadré). «Vers 19h45, la police nous a définitivement dispersés, confie Stéphane. Les agents ont été très classes. Nous reviendrons cependant vendredi prochain. Notre combat, qui est celui de toute l’humanité, est urgent.»

Les militants revendiquent la non-violence et pratiquent la résistance passive face aux policiers. Image: Florian Cella