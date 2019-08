La salle de gym qui prend l’eau toujours inutilisable

Le feuilleton de la salle de gym d’Échallens qui prend l’eau n’est pas près de se terminer. «Non, elle ne sera pas disponible non plus pour la rentrée lundi», annonce Jean-Michel Jacquemet, directeur administratif de l’ASIRE (Association intercommunale de la région d’Échallens). «Avec les études qui doivent encore être menées et les travaux à effectuer, on table plutôt sur la prochaine rentrée, en août 2020.» Soit près de vingt mois après la date initialement prévue.

Pour mémoire, cette salle de gymnastique double est située au rez-de-chaussée d’un bâtiment construit par l’ASIRE sur le site scolaire de Court-Champ, au sud d’Échallens. Les classes ont pu être mises à disposition il y a une année, tandis que les travaux se poursuivaient dans la salle de gym en vue d’une mise à disposition au 1er janvier. Malheureusement, durant l’automne, et malgré les mesures préalables effectuées, la dalle a commencé à se bomber sous la pression d’eaux souterraines, obligeant l’installation de pompes rendant impossible toute utilisation de la salle.

Les travaux à envisager étant très importants, l’ASIRE a ouvert une procédure en justice, qui s’est soldée par une décision du juge de paix répartissant les futurs coûts supplémentaires à parts égales entre l’ASIRE et l’entreprise qui a réalisé les travaux. À la suite de cela, deux experts ont été mandatés pour étudier la situation et définir le meilleur moyen d’y remédier. Leur rapport est attendu pour la fin de cette année, ce qui laissera environ huit mois pour réaliser les travaux nécessaires avant que les écoliers puissent enfin bénéficier de leur nouvelle salle de gym. Si tout se passe bien…