La Soupe au chapeau offre 65'000 repas aux démunis

La Soupe au chapeau s’est invitée dans les bistrots lausannois, à la fin septembre, pour la quatrième fois. Cette initiative a été créée en soutien à la Fondation Mère Sofia, qui distribue la soupe populaire aux nécessiteux. Cette édition 2019 a pris de l’ampleur puisque 32 établissements publics ont participé à la collecte. C’est trois fois plus que l’an dernier. Le principe est simple: les restaurateurs reversent à la Soupe le montant de l’addition (la partie nourriture) et les clients, en plus de s’acquitter de la note, versent leur obole dans le chapeau. Cette année, l’initiative a reçu un large soutien de personnalités locales de la politique, du spectacle et de la culture. Le bénéfice s’en ressent puisque 52'348 francs ont été récoltés, annonçait vendredi la Fondation Mère Sofia. Entretien avec son directeur, Yan Desarzens.

Comment percevez-vous cette édition 2019?

C’est vraiment excellent. Il est vrai que, si le nombre de restaurants a triplé par rapport à l’an dernier, le montant de la collecte a à peine doublé. Mais au-delà de ces considérations de rendement, il y a eu un élan, une dimension de partage extraordinaire et cela fait du bien de voir que la notion de solidarité perdure.

Que pouvez-vous faire de ces 50'000 francs?

En gros, cela représente presque un an d’achat de nourriture. Nous servons environ 65'000 repas chaque année. Cela nous coûte entre 60'000 et 80'000 francs pour les aliments que nous devons acheter afin de compléter les dons en nature qui nous sont faits. Et je peux vous garantir que ce n’est pas de la viande qu’on achète avec cette somme…

Avec 30 bistrots engagés, la collecte n’a pas pour autant été multipliée par trois…

C’est vrai que le message n’a pas toujours été bien compris. L’an dernier, il fallait estimer la valeur de son repas et verser ce qu’on voulait dans le chapeau. Cette année, certains restaurateurs appliquaient ce système alors que d’autres encaissaient l’addition en laissant le soin au client de faire un don, ce qui a pu être mal compris. C’était une toute petite initiative au départ, qui a grandi et qui nécessite quelques ajustements. Mais le résultat est très encourageant.

Comment se profile la prochaine édition de la Soupe au chapeau?

Nous allons encore discuter avec nos principaux parrains et un partenariat avec GastroLausanne est en réflexion. J’aimerais que cette manifestation grandisse encore, qu’elle devienne une sorte de Journée lausannoise contre la précarité.