La villa du débarcadère cohabitera avec une crèche

Elle souhaite la bienvenue à ceux qui viennent à Lutry par le lac. Au 11 de la place des Halles, une vénérable maison bourgeoise toise le vieux port et le débarcadère CGN. Notée 3 au recensement architectural du canton de Vaud (soit un «objet d’intérêt local»), la bâtisse est plus que centenaire. Et si certains badauds s’émeuvent toujours de son élégance, d’autres s’inquiètent de la voir seule aux prises avec le temps.

«Elle est vide et à l’abandon. On peut se demander s’il est normal de la laisser tomber en ruine comme ça, d’autant plus qu’elle est située juste en face du débarcadère, du petit train de Lavaux et du Point I qui accueillent une quantité de touristes du monde entier. Cela affecte sérieusement l’image du bourg de Lutry», déplorait récemment un lecteur. Seulement, la situation n’est pas simple, le propriétaire étant aujourd’hui sous curatelle.

Construction indépendante

Les choses bougent tout de même puisque des gabarits ont été posés sur le site dans le cadre d’une mise à l’enquête complémentaire. Celle-ci vient de s’achever. Il est question de la création d’une crèche-garderie privée et d’un appartement de 3 pièces. «C’est une nouvelle construction indépendante sur quatre niveaux, à la place du jardin actuel. Ce projet ne prévoit pas la rénovation de la maison adjacente», précise d’emblée l’architecte Hans Niederhauser.

Le futur bâtiment accueillera donc une garderie au rez et au 1er étage tandis qu’un logement occupera les étages 2 et 3. «Le chantier devrait durer de 18 à 24 mois pour un budget d’environ trois millions de francs», indique l’architecte.

Ce projet n’est pas nouveau puisqu’il avait fait l’objet d’une première mise à l’enquête fin 2014. «Un permis de construire avait été délivré en novembre 2015 mais un recours avait ensuite été déposé par des voisins. Le permis n’est donc entré en force qu’en septembre 2016», rappelle Éric Desaules, chef du Service de l’aménagement du territoire et des bâtiments de Lutry.

À l’époque, les riverains craignaient l’accroissement du trafic dû à la crèche et doutaient de l’intégration de la nouvelle structure dans le bâti existant. «La mise à l’enquête complémentaire ne porte pas du tout sur la volumétrie, simplement sur une réorganisation interne des locaux et sur de petits changements d’affectation», ajoute Éric Desaules. Mardi matin, la Commune avait reçu une opposition.

Transfert de crèche

La future crèche-garderie comptera une quarantaine de places mais celles-ci ne s’ajouteront pas à l’offre actuellement disponible à Lutry. À terme, la nouvelle structure doit en fait remplacer la Nursery sise au Grand-Pont 30. Celle-ci va disparaître quand viendra le futur collège. Or, comme expliqué récemment par «24 heures», ce dossier dépend d’une décision de la justice de paix du district de Lavaux-Oron. En effet, pour construire son nouveau collège, la Commune doit encore acquérir la parcelle 197 qui appartient… au même propriétaire que la villa du débarcadère. La justice de paix doit donc «autoriser» le curateur à procéder à la vente.

«Des discussions ont eu lieu il y a quelques années avec le propriétaire pour qu’il vende sa parcelle et que la garderie puisse être déplacée sur la place des Halles. Les deux projets sont donc corrélés mais avancent chacun à leur rythme», explique Éric Desaules.