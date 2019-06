La Ville finit de sécuriser ses fontaines, prises d’assaut par les enfants

Au parc de Milan pendant la fête des enfantines, mais aussi sur la place de la Navigation ou encore au Flon. Partout à Lausanne, comme ailleurs dans le canton, les enfants s’agitaient dans les fontaines et les plans d’eau, mercredi, pour lutter contre la chaleur ambiante. Rien d’anormal, sauf pour qui se rappelle qu’à l’été 2016 la Ville de Lausanne avait vidé plusieurs de ses grosses fontaines après une recommandation du Bureau de prévention des accidents (BPA), incitant les collectivités publiques à sécuriser leurs points d’eau. Celui-ci préconise en effet une hauteur d’eau maximale de 20 centimètres.

À l’époque, la Ville commençait donc à les répertorier pour prendre d’éventuelles mesures au cas par cas. Aujourd’hui, le Service des parcs et domaines annonce être en charge de quelque 90 points d’eau, que ce soit bassin, plan d’eau, fontaine ou encore canal. «Une étude a été menée par le BPA, qui nous a transmis ses recommandations, nous sommes en train de réaliser les aménagements et travaux sur les emplacements qui le nécessitent», explique Stéphane Peruzzo, chef de division au Service des parcs et domaines lausannois. Seuls une poignée de sites font toujours l’objet d’une réflexion: au parc de Milan, sur la place de la Navigation ou à la Vallée de la Jeunesse par exemple. Cette campagne de sécurisation devrait s’achever courant 2020.

Au parc de Milan comme à Ouchy, les enfants étaient tout de même nombreux à se rafraîchir, mercredi. «Nous avons posé des panneaux préventifs indiquant que la fontaine n’est pas aménagée pour la baignade, qui est néanmoins tolérée, que les enfants doivent demeurer sous surveillance constante et que la Ville décline toute responsabilité en cas d’accident», précise Stéphane Peruzzo. Dans d’autres bassins, la hauteur d’eau a simplement été abaissée. (24 heures)