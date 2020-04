À Lausanne, 14 stands pourront ouvrir dès lundi, 6 jours sur 7

Pour faire le marché de Lausanne, il faudra traverser la ville du nord au sud. Pierre-Antoine Hildbrand, municipal PLR de l’Economie, annonce l’ouverture, dès lundi, de quatorze stands disséminés entre Ouchy et la Sallaz. Les deux lieux auront un stand chacun. La Riponne en aura trois, le secteur Pont, Madeleine, Mercerie en comptera deux et le reste sera réparti entre Sous-Gare, Saint-Laurent, Haldimand, Pépinet et place de l’Europe.

De 7h à 20h (19h le samedi), les Lausannois pourront ainsi aller se procurer de la nourriture sur les étals de leurs marchands préférés. Ce sont en effet ceux qui œuvrent d’ordinaire le samedi et le mercredi qui seront logiquement privilégiés pour bénéficier d’une place gratuite. Fruits, légumes mais aussi boucherie, fromagerie et boulangerie sont au menu.

Le concept: un marchand ne sera en principe jamais deux jours d’affilée au même endroit. Et chaque marchand aura droit à un, voire deux jours par semaine.

«Les règles d'hygiène y seront très strictes, prévient Pierre-Antoine Hildbrand. Il sera notamment interdit de se servir soi-même.» Le dispositif de contrôle sera renforcé, annonce aussi l'élu libéral-radical.

