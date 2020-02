Lausanne 2020 répond à la patineuse blessée

Ces dernières semaines, le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Lausanne 2020 et le Comité international olympique (CIO) restaient discrets à propos du grave accident survenu le 7 janvier à la Vaudoise aréna, lorsqu'une patineuse a chuté sur la glace d'une hauteur de cinq mètres. Elle avait été transportée au CHUV en danger de mort. Aujourd'hui, et alors que la victime vient de prendre la parole dans 24 heures, le comité d'organisation «souhaite communiquer».

Samedi, Olga Sevastianova, artiste-patineuse de 35 ans, déplorait n'avoir aucun contact avec Lausanne 2020 et le CIO, alors que les deux entités affirment depuis le début de l'affaire être en lien régulier avec sa famille. Le comité d'organisation rétorque lui avoir dédié la répétition générale et la cérémonie d'ouverture, où elle devait se produire, puis s'être régulièrement enquis de l'évolution de son état de santé. Les responsables affirment ensuite que «dès la mi-janvier, les membres de la famille ont demandé de ne communiquer avec eux que par l'intermédiaire de leur avocate». Ce qu'ils disent faire. La présidente du comité d'organisation Virginie Faivre serait également allée jusqu'à l'hôpital «mais n'a finalement pas pu se rendre à son chevet».

Aucun lien contractuel

Les responsables rappellent qu'ils n'ont communiqué aucune information aux médias, conformément à la volonté de la famille, «et ceci malgré de très nombreuses sollicitations». Ils soulignent aussi avoir «honoré les demandes reçues relatives au séjour en Suisse des proches de la victime».

Reste tout de même un point où les deux parties s'entendent: elles n'avaient aucune relation contractuelle. Olga Sevastianova «a été mandatée par une société d'événementiel», confirme Lausanne 2020, en l'occurrence Art on Ice AG, qui n'a pour l'instant pas répondu à nos questions. «À ce stade, nous ne pouvons faire aucun commentaire concernant les responsabilités engagées, puisque c'est le résultat de l'enquête en cours qui les déterminera», termine le comité d'organisation, ajoutant désormais souhaiter du courage et de la détermination à la patineuse et à sa famille.