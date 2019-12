Lausanne: le Capitole ferme ses portes pour trois ans de travaux

À voir les vitres du Capitole tapissées de posters «À l’affiche», difficile de croire qu’il vient d’éteindre ses lumières pour trois ans. Dans la pénombre, on aperçoit le hall traversé jadis par Katharine Hepburn ou Christopher Walken, et bientôt par des ouvriers du bâtiment. Ils viendront redonner au cinéma ouvert en 1928 son lustre d’antan et lui construire une extension souterraine.

Après presque septante ans sans transformation majeure, le Capitole sera donc complètement rénové. Que les nostalgiques se rassurent: les travaux préserveront l’âme du lieu. Ils rafraîchiront le bâtiment en profondeur et le mettront aux normes légales, notamment en modifiant la pente du balcon, jugée périlleuse. Depuis son rachat par la Ville de Lausanne en 2010, le Capitole est géré par la Cinémathèque suisse. Son directeur, Frédéric Maire, précise que l’esthétique de la grande salle sera dépoussiérée mais inchangée.

Une petite soeur de 140 places

La plus grande salle de cinéma de Suisse se verra aussi offrir une petite sœur, au style plus contemporain. Creusée sous le bâtiment, elle accueillera des projections privées, scolaires et publiques. Ses 140 places permettront de dynamiser la programmation en projetant deux films à la fois.

Le chantier à 18 millions donnera aussi naissance à une boutique, à une médiathèque et à un café ouvert sur la rue. Ces nouveaux espaces feront vivre un centre «entièrement dédié au cinéma», à la différence du Casino de Montbenon, partagé entre la Cinémathèque et d’autres utilisateurs.

De nouveaux fauteuils

À l’issue des travaux, le public de la Cinémathèque aura rendez-vous exclusivement à l’avenue du Théâtre. Les locaux de Montbenon continueront, quant à eux, d’héberger les bureaux de la Cinémathèque.

Dans un esprit de modernisation du patrimoine, le Capitole sera garni de nouveaux fauteuils, toujours aussi flamboyants. Si tout se déroule comme prévu, les spectateurs pourront s’y installer dès 2023.