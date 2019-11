Lausanne met la main sur l’animation socioculturelle

Dans son communiqué de ce vendredi, la Municipalité de Lausanne a annoncé qu’elle reprenait la mise en œuvre de l’animation socioculturelle dans les quartiers. Cette décision est tombée faute d’un accord avec la FASL (Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise), qui s’occupe des animations de 17lieux répartis dans les différents quartiers de la ville. Après un an de démarches internes à la FASL, qui devait se réorganiser, c’est un peu la douche froide. Mais chacun veut croire en l’avenir.

Les tensions existaient depuis des années et ont débouché sur l’établissement d’un rapport, en 2018, qui pointait des dysfonctionnements. La gouvernance de cette institution était devenue peu claire. Sur le fond, les choses le sont pourtant: Lausanne fournit le budget de 11millions et les gens du terrain, animateurs et associations de quartier, mettent en place des projets créant des liens sociaux. Reste le tiraillement entre l’indépendance revendiquée par ces professionnels et leur dépendance envers les deniers publics.

«Il y a un écart entre la gestion d'une politique publique et les valeurs fondamentales de l'animation socioculturelle, qui part de la base, qui s'imbibe du terrain»

«Il y a un écart entre la gestion d'une politique publique et les valeurs fondamentales de l'animation socioculturelle, qui part de la base, qui s'imbibe du terrain», explique Philippe Lavanchy, qui a repris la présidence de la fondation l’an dernier. La refonte lancée à la FASL, en mode participatif, a ainsi fait des allers-retours entre les différentes parties avant de déboucher sur une refonte complète des statuts.

Cette proposition n’a pas trouvé grâce auprès de la Municipalité, qui a répondu par deux variantes, que le conseil de fondation de la FASL a fini par refuser, prenant acte de la volonté de l’Exécutif d’entamer «un processus de municipalisation» de l’animation socioculturelle. Un fait que ne conteste pas le municipal responsable, David Payot: «Oui, la Ville reprend la main, mais jusqu'à un certain point.»

Éviter les licenciements

Animateurs et employés de la FASL devraient ainsi intégrer les rangs des fonctionnaires de la Ville. «L'idée est bien d'effectuer un transfert des activités et du personnel de la FASL, afin d'éviter une série de licenciements suivis de réengagements», indique Philippe Lavanchy.

Reste à voir dans quelles conditions elles se mettront en place et comment l’animation socioculturelle trouvera sa place au sein de l’administration. «Si le travail des animateurs finit par se voir uniformisé, une tendance qui peut être naturelle dans une administration, il y aura un problème, prédit Philippe Lavanchy. L'animation socioculturelle, par sa nature un peu intuitive, est difficile à documenter, à faire entrer dans un cadre.» De son côté, David Payot s’engage «à maintenir les activités et à reprendre les engagements de la FASL, et à réfléchir avec les acteurs à une organisation qui permette la concertation».

Auteur d’un postulat au Conseil communal allant justement dans le sens d’une municipalisation de la FASL, le Parti libéral-radical s’est réjoui de la décision du jour.