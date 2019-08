Lausanne planche sur un plan climat pour 2021

La Ville de Lausanne veut mettre sur pied un plan climat d'ici à 2021 et vise la neutralité carbone à l'horizon 2030. Elle renonce en outre dès 2020 à proposer du courant issu d'énergies non renouvelables.

C'est une Municipalité au grand complet qui a présenté jeudi à Lausanne son projet en faveur du climat. «Nous sommes tous là, car cette question a une dimension transversale. Elle touche toutes les politiques publiques», a d'emblée justifié le syndic, Grégoire Junod.

Outre la neutralité carbone pour 2030, la capitale vaudoise veut faire mieux que l'objectif 2050 de la Confédération découlant de l'Accord de Paris, à savoir une limite des émissions entre 1 et 1,5 tonne par habitant et par année. Et le syndic socialiste de glisser qu'entre 2005 et 2016, Lausanne a déjà diminué ses émissions de CO2 par habitant de 30%, notamment grâce au traitement des déchets par Tridel, par le métro m2, qui a diminué le trafic, et des nouveaux logements.

Deux étapes

À ce stade, la Municipalité annonce avant tout l'élaboration de ce plan climat pour 2021. Côté mesures concrètes, elle donne en exemple les projets du métro m3, l'écoquartier des Plaines-du-Loup ou l'assainissement des bâtiments scolaires dont certains sont particulièrement énergivores.

Sur ce dernier point, l'Exécutif se base sur un récent préavis au Conseil communal qui dresse un état des lieux des 110 édifices scolaires lausannois, des besoins liés à la démographie et de la nécessité d'améliorer leur efficience énergétique. Et d'évaluer à 410 millions de francs les besoins pour la rénovation de ce parc d'ici à 2040, dont plus de 300 millions pour l'assainissement énergétique.

Parmi les nouveautés: la Ville opte pour la suppression du tarif électrique Combi, produit avec des énergies non renouvelables, meilleur marché et essentiellement utilisé par des petites et moyennes entreprises (PME). Seul le produit Nativa, 100% renouvelable, sera proposé par les services industriels dès janvier 2020.

«Pas de changement de prix»

Pour les ménages lausannois, dont plus de 98% ont opté pour Nativa, «il n'y aura pas de changement de prix», a répété Grégoire Junod. Quant aux PME qui utilisaient Combi, elles pourront être «épaulées dans leur transition énergétique» si elles le souhaitent. Des adaptations de taxes, des changements tarifaires et la baisse des prix de l'électricité en 2020 doivent par ailleurs permettre d'injecter 2,8 millions supplémentaires dans des fonds en faveur de l'environnement.

Dans une perspective plus lointaine, Lausanne veut que soit mené un travail d'analyse et de recensement des mesures nécessaires pour atteindre la neutralité carbone en 2030: mobilité, patrimoine bâti ou adaptations au changement climatique, le panel est large. (ats/nxp)