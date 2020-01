Lausanne veut rafraîchir ses parcs

Lausanne remettrait bien un peu d’eau dans son vert. La municipale Natacha Litzistorf présentera prochainement un préavis en ce sens au Conseil communal. Le document annonce un renforcement de la place de l’eau dans les espaces verts avec en point d’orgue le projet de revalorisation du parc de Montbenon. Ce dernier coûtera 1,2 million de francs, essentiellement pour la construction d’un miroir d’eau à la place de l’actuelle fontaine.

À Montbenon, une «évaluation sécuritaire» a conclu que la structure existante ne répondait plus aux normes en vigueur. Elle comporte des éléments saillants, la hauteur de chute est trop importante et l’eau n’est pas propice à la baignade. Elle cédera donc sa place à un miroir d’eau (toujours au sud de la grande pelouse), c’est-à-dire à une surface bétonnée de 600 m2 dont 260 m2 seront recouverts d’une fine pellicule d’eau et animés de quelques jets. Pour illustrer l’idée, la Municipalité convoque la place Fédérale de Berne.

«Renforcer le caractère ludique de l’eau »

«Ce projet est emblématique de ce que nous voulons faire, à savoir renforcer le caractère ludique de l’eau et son aspect intergénérationnel, souligne Natacha Litzistorf. Actuellement son usage est presque exclusivement réservé aux enfants, ça va évoluer.» Mais avant de jouer, il va falloir bétonner puisque le miroir d’eau «se calera sur les dimensions du Palais de justice». Ce sera compensé, coupe l’élue: «Car en parallèle nous allons désimperméabiliser 1000 m2 du parc.»

Comme cette nouvelle structure ne sera pas en eau toute l’année, elle pourra au besoin accueillir certaines des manifestations organisées à Montbenon. La Ville cite notamment le Festival de la Terre, la Fête de la Musique et le Festival Colombia Vive. Mais attention, l’Exécutif prévient qu’il «n'a pas l'intention d’y admettre de nouvelles structures commerciales». «Ma politique ne vise pas à augmenter l’attractivité des parcs pour des activités qui pourraient avoir lieu ailleurs, indique Natacha Litzistorf. Dans ces espaces, je veux de l’eau et du vert, point final. Il faut créer des zones de repos pour les sens. On doit pouvoir se détendre sans avoir à supporter des installations éphémères qui finalement reviennent tous les ans.»

Arrosage et brumisateurs

Alors qu’une nouvelle place de jeux est aussi prévue à Montbenon, les autres parcs lausannois auront droit à des aménagements de moindre ampleur. «L’installation de jeux d’eau est une tendance qui va se poursuivre, comme à la promenade du Bois-de-Beaulieu», apprend-on, tandis que «les jets utilisés pour l’arrosage des pelouses durant la période estivale seront activés occasionnellement afin que petits et grands puissent en profiter».

Le recours aux brumisateurs est aussi envisagé. Plusieurs emplacements dont la promenade Derrière-Bourg accueilleront des dispositifs tests. «Nous pensons à des choses simples, amusantes et efficaces. Pas besoin de multiplier les gros aménagements», résume la municipale. Notons qu’un appel à projet artistique sera lancé, de même que des réflexions participatives pour imaginer des animations.

Face à cette volonté de renforcer la présence de l’eau dans les parcs, se pose inévitablement la question de sa consommation. «Nous portons une attention particulière à cette problématique tout en sachant qu’il y a des bénéfices à envisager plus largement, comme la baisse des températures en ville, défend Natacha Litzistorf. Mais il est clair que nous n’élaborerons pas un projet qui surconsomme. Précisons d’ailleurs que les aménagements présentés fonctionneront en circuits fermés.»

Dans un grand état des lieux de l’eau à Lausanne, la Ville précise finalement qu’elle poursuit la mise en conformité de ses fontaines, «la plus emblématique étant celle située devant le nouveau siège du CIO, qui a fait l’objet d’une réflexion particulièrement pointue».