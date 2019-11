Les Lausannois testent le marché où tout est gratuit

«C'est combien? Comment ça, c'est gratuit? Vous êtes sûrs?» Nombre de passants se sont retrouvés décontenancés ce vendredi après-midi sur la place Chauderon à Lausanne, en parcourant les allées du marché Black Free Day. Et pour cause: les habits, les livres, les chaussures, les bijoux fantaisie et même les télévisions étaient en libre service. On pouvait encore faire retoucher ses habits. Toujours à l'oeil.

«Les habits proviennent principalement de dons. D'autres ont été confectionnés par des femmes des pays du Sud. C'est notre conception de l'éco-féminisme solidaire», explique Cléa. Un homme apporte des cintres. Diane suspend de nouveaux habits pratiquement à la chaîne. «Cela n'arrête pas. Les vêtements partent aussi vite qu'ils arrivent. Passé le moment de surprise, les gens adhèrent totalement au concept.»

Sur le marché, il y avait aussi une scène où les groupes se sont succédés. Gary est membre du Collectif de la Grève du Climat. Il règle la sono. «Il était important que nous organisions notre marché dans l'espace public. On ne voulait pas aller culpabiliser les gens, qui croient faire des affaires aujourd'hui, à la porte des magasins. Certains n'ont pas d'autres choix que de profiter de ces rabais pour s'offrir quelque chose. Là, on sort de notre cercle, on expose nos idées en montrant une alternative.» Une opération que les organisateurs aimeraient voir se répéter à l'avenir.