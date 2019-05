Le chemin des écoliers va gagner en sécurité

À deux reprises depuis le 8 avril, des parents, enseignants et élèves ont manifesté. Plusieurs accidents avaient en effet impliqué des enfants qui se rendaient à pied à l’école de leur quartier, à Montoie.

La Ville de Lausanne annonce des mesures. Depuis ce lundi, la police municipale assure la présence d’un patrouilleur afin de sécuriser la traversée de la route près de l’établissement scolaire, annonce la Municipalité. «Cette présence se prolongera également à la rentrée prochaine», ajoute la Ville. C’était la demande la plus emblématique des habitants. La Municipalité a présenté d’autres mesures lors d’une rencontre avec les parents, qui a eu lieu le 21 mai. «Nous sommes ravis du résultat», déclare Raphaelle Deshayes, une des organisatrices des flash mobs programmées par l’association de quartier Montelly vit! Un rassemblement aura quand même lieu à l’école de Montoie ce lundi 3 juin, mais dans le but d’informer les parents dans les détails. L’association avait aussi commencé à récolter des signatures - une centaine - qui seront remises à la Commune pour clore positivement le dossier.

La Ville a annoncé d’autres actions. Elle a ainsi placé un radar pédagogique à l’avenue de Montoie. Un avertissement «Attention école» sera peint sur la chaussée à l’avenue de Montoie 6, de part et d’autre d’un passage pour piétons sur lequel une fillette avait été renversée le 26 mars. L’accès sud de l’école passera en zone 30 km/h en principe cet été. Dès la rentrée d’août, une signalétique «Chemin de l’école» invitera les élèves du quartier Sévelin-Sébeillon à suivre un itinéraire plus sûr. Des feux clignotants, destinés à fonctionner aux heures de pointe, équiperont les passages non régulés du secteur.

D’autres idées pourraient surgir, à la fin de juin, suite à l’analyse d’un bureau spécialisé. Et à l’horizon 2020, le projet de zone 30 km/h entre le rond-point de Montoie et le carrefour de Montelly devrait entrer en vigueur. (24 heures)