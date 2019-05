On aurait pu se croire dans un film d’action américain, quand la voiture des méchants emboutit une borne hydrante et que l’eau jaillit à plusieurs mètres de hauteur. Aux premières heures mercredi à Lausanne, en plein Saint-François, c’est pourtant la police elle-même qui a supervisé la scène: un jet d’eau qui s’élève au milieu de la chaussée, alors que des voitures passent leur chemin. Il s’agissait en réalité de l’essai de l’installation «L’eau et vous» (24 heures du 24 mai) en vue de Lausanne Jardins 2019. Test réussi.

Trois buses, installées dans le bitume, envoient un jet compact, ainsi que de fines gouttelettes façon pluie. Le jet ne se déclenche que lorsque le feu est rouge pour les voitures et vert pour les piétons. Il sera activé tous les sept feux rouges pendant une petite vingtaine de secondes, soit environ toutes les dix minutes, de 8 h à 20 h. Comptez 110 litres d’eau projetés en l’air à chaque fois. Le jet sera stable, même par faible vent. En cas de plus grosses bourrasques, il sera coupé automatiquement grâce à un anémomètre qui mesurera la force du vent au-delà de laquelle les vannes seront coupées.

Les essais se sont déroulés mercreci, sur le coup d'une heure du matin. "Les buses n'avaient été testées. Il s'agissait pour nous de vérifier la stabilité du jet, sa puissance et sa verticalité. Techniquement, tout fonctionne", témoigne Monique Keller, la commissaire de l'exposition Lausanne Jardins 2019. Le jet a notamment montré qu'il était stable jusqu'à une hauteur de 7 ou 8 mètres, et qu'en son sommet, les gouttelettes ne dépassaient pas un rayon de plus d'un mètre. Une seconde phase de test aura lieu la semaine prochaine, mais en pleine journée cette fois-ci, histoire de déclencher le jet d'eau pendant les phases de feux rouges. Ce n'est qu'après que la hauteur définitive sera arrêtée.

«Lausanne Jardins 2019: de terre à terre» se déroule du 15 juin au 12 octobre. L’exposition est composée de 31 jardins et installations à découvrir dans toute la ville. (24 heures)