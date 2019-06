Le restaurant La Vaudaire renaît enfin de ses cendres

L’endroit est idyllique. Le Léman et les pédalos à quelques mètres, un ponton destiné aux navigateurs, la verdure, une récente place de jeux en forme d’oiseaux juste à côté, le nouveau siège du Comité international olympique (CIO) à l’arrière. En plein parc Bourget, à Vidy, un tel cocktail ne peut qu’attirer du monde. Tiens, et si on y aménageait un restaurant? C’est chose faite: La Vaudaire ouvre sa salle et ses terrasses ce samedi à midi.

Pour être exact, cet établissement, qui porte le nom d’un vent lémanique, commence une nouvelle vie. Plus grand qu’avant, doté d’une deuxième salle ainsi que d’une double terrasse au 1er étage, là où se trouvait autrefois un appartement: 250 clients peuvent désormais boire et manger à La Vaudaire.

Le lieu a un passé tumultueux. Dans la nuit du 1er au 2 juin 2013, un incendie criminel aux origines restées mystérieuses l’avait ravagé. Six années, marquées par des procédures et des controverses, ont été nécessaires avant d’aboutir à la réouverture programmée ce week-end, qui coïncide avec l’inauguration de l’immeuble du CIO voisin.

Le groupe BOAS n’a pourtant mis que trois mois pour reconstruire La Vaudaire, à l’aide de parois de bois préfabriquées. «Nous vivons un dernier coup de stress avant l’ouverture», commentait jeudi, dans une ruche bourdonnante, le directeur du secteur construction de BOAS, Felipe Gonzalez.

Une «expérience»

Pour cette société à la tête d’hôtels, de bains thermaux et de l’aquarium lausannois Aquatis, l’exploitation d’un simple restaurant, au coût de 3,2 millions de francs, est une «expérience», comme le dit Ana Bitschnau, la gérante. Avec la directrice Tamara Chièze, elle mènera une équipe d’une quinzaine d’employés, dans un cadre qui souhaite évoquer une «cabane de pêcheur» moderne. L’allure est sobre, dans un décor de cordes, de filets ainsi que d’objets lacustres comme une vieille ancre chinée à Saint-Sulpice.

S’il semble si simple de reconstruire un établissement à la silhouette semblable à celle de l’ancien, pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps? Trois ans après l’incendie, l’ancien propriétaire avait baissé les bras face aux lourdeurs administratives et au coût de la reconstruction. Il avait signé un acte de vente avec BOAS. Mais la Ville, propriétaire du terrain, a décidé d’écarter un premier projet et de mettre l’avenir de La Vaudaire au concours. Concurrente du groupe dirigé par Bernard Russi, l’association Casa Luna, qui imaginait un bistrot alternatif à but social, s’était opposée aux deuxièmes plans présentés par BOAS en août 2017. Mais sans succès.

Casa Luna redoutait la naissance d’un établissement «exotique, impersonnel ou aux prix inaccessibles». La nouvelle Vaudaire a choisi une autre voie, simple, lacustre, et destinée à tous les publics. Dans les assiettes, elle entend privilégier les mets régionaux. Le chef Michel Owona a quand même travaillé dans des établissements de haut niveau, comme Le Pont de Brent ou le Lausanne Palace. Plusieurs concours l’ont récompensé. Alors, quels seront les prix sur la carte? «Entre 19 fr. et 21 fr. le plat du jour», répond Alexandre Prior, qui communique pour le groupe BOAS. Et les enfants auront droit à un menu qui leur est destiné.

Après une pause forcée qui a vu jaillir des polémiques, le verdict appartient désormais aux clients. À eux d’évaluer la qualité de la renaissance de cette bonne vieille Vaudaire, qui fête ses 65 ans cette année. (24 heures)