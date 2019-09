Des stars locales pour épicer la Soupe au Chapeau

La Soupe au chapeau revient, et elle a gagné en ambition. Cette action visant à soutenir le travail de la Soupe populaire se tiendra ce mercredi dans 30 bistrots lausannois. «Huitante pour cent des restaurants qu’on a sollicités ont dit oui, raconte Renaud Meichtry, patron de la Brasserie de Montbenon et coorganisateur. C’est assez incroyable. Et ça va des palaces aux buvettes de plage, donc pas forcément l’esprit «gauche caviar», comme certains pourraient penser…»*

Les systèmes précédents, selon lequel les convives mettaient de l’argent dans un chapeau ou décidaient eux-mêmes de la valeur de l’addition, ont été abandonnés au profit d’un principe plus simple: «Les restaurants vont tous reverser entre 50 et 100% de leurs recettes du midi ou du soir à la Fondation Mère Sofia (ndlr: qui gère la Soupe populaire), explique Renaud Meichtry. Ce n’est pas rien, car tous ne roulent pas forcément sur l’or.» En 2018, l’opération avait récolté 32'715 francs, soit l’équivalent de 43'600 repas servis à la Soupe populaire, ou de plus de six mois et demi d’achats de denrées, selon les chiffres de la Fondation.

Nouveauté de cette 4e édition, la participation de personnalités du monde culturel et politique. «On en a regroupé une cinquantaine, poursuit Renaud Meichtry: Henri Dès, les deux Vincent, Philippe Saire, Pierre-Yves Maillard, trois municipaux, des parlementaires ou encore des conseillers aux États… Ils vont «montrer l’exemple» en allant ce jour-là manger dans les restaurants participants, voire, pour certains, carrément faire du service.»

Où réserver pour côtoyer par exemple Kucholl et Veillon plutôt que des politiques? On n’en saura rien: «Il faut tenter sa chance en venant voir par soi-même et soutenir le projet!»

* La liste des établissements participants