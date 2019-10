Le volley équatorien se cherche une seconde patrie

Qui connaît l’ecuavoley? Cette variante équatorienne du volley-ball – qui place le filet très haut, à 2,80 m du sol – se joue pourtant à Lausanne et pourrait être en démonstration pendant les Jeux olympiques de la jeunesse, cet hiver.

Très populaire en Equateur, ce sport réunit ici les membres de la communauté au cours de larges rassemblements familiaux. Mais le fair-play ne règne plus au sud de la ville. C’est sur le site isolé des Prés-de-Vidy que se regroupaient les émigrés, divisés en deux camps que rien ne semble pouvoir réunir. Une médiation est en cours. Dans cette attente, une large portion de joueurs erre d’un terrain à l’autre.

À Vidy, trois terrains d’ecuavoley ont été mis à disposition de la communauté, il y a plusieurs années. Avec le temps, une buvette et des WC se sont ajoutés aux abords de la surface de jeu. Les bisbilles internes ont scindé le club, entraînant un bon nombre d’adhérents à constituer une nouvelle association, qui se réunissait dans un parking désert à quelques pas de là. «On venait tous les week-ends avec des WC chimiques, des grillades et les filets pour jouer, raconte Donald Murillo, président de l’association dissidente. Mais après quelques années, la police a fini par nous chasser, alors qu’on n’avait jamais eu besoin d’autorisation pour se réunir ici.» Des plaintes seraient à l’origine de ce revirement.

Contraints de se trouver un nouveau lieu de rassemblement, les volleyeurs ont tenté l’expérience à Lonay, d’où ils ont aussi été rejetés. De retour à Lausanne, du côté de Vennes, sur les terrains de sport de l’école, le groupe compte sur la Commune pour obtenir un lieu de rassemblement conforme à ses attentes.

Il est peu probable que ces gens obtiennent gain de cause. «Je leur ai signifié que nous n’avions pas de place pour des manifestations de telle envergure, dit le municipal Oscar Tosato, en charge des Sports et de la Cohésion sociale. On a une pression forte sur le terrain et je leur ai demandé de trouver une solution dans le canton, puisque les membres ne sont pas tous lausannois.» Conscient du rôle social joué par l’ecuavoley, il compte sur un rapprochement des deux factions équatoriennes pour que le terrain octroyé à l’époque puisse à nouveau réunir l’ensemble de la communauté. Le député Jean Tschopp et le conseiller communal Louis Dana se sont engagés dans une tentative de médiation. «Une fissure au sein de cette communauté est regrettable, estime ce dernier. Le plus simple pour tous serait qu’ils se rabibochent.»