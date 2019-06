Légumes, resto, yoga et vinyles en un seul endroit

Elle est Lausannoise. Lui a l’accent du sud de Londres. Andréa Chemali et Paul Marsden sont des start-uppers d’un genre un peu particulier, mais ils ont eu le coup de cœur pour Renens comme bien d’autres jeunes entrepreneurs. Le duo vient d’ouvrir un lieu à son image, en plein centre-ville: un marché urbain branché qui affiche des influences londoniennes et berlinoises tout en se voulant 100% local.

Le Gram a pris ses quartiers il y a dix jours dans un atelier désaffecté qui a complètement changé de visage au prix de plusieurs semaines de travaux et d’une bonne dose de système D. «Pour ça, YouTube a été notre mine de tutoriels», sourit Andréa. Le résultat est un espace à plusieurs facettes qui n’a pas d’équivalent dans la région, puisqu’on n’y trouve rien de moins qu’un marché fermier, un café-restaurant, un magasin de vinyles et un atelier de yoga. «J’ai grandi à Londres près de marchés comme celui Borough Market et Brick Lane. Ces ambiances font partie de nos inspirations», raconte Paul, tandis qu’Andréa explique avoir voulu apporter une touche puisée dans ses souvenirs de Berlin.

Le marché en semaine

Au cœur du projet, il y a la vente de produits de la région, en particulier des fruits et légumes, mais aussi de la viande, des produits laitiers, des céréales en vrac, des bières ou encore des douceurs. «Nous travaillons avec cinq producteurs qui sont aussi présents au marché du samedi à Renens, explique Andréa. Pour eux, c’est un nouveau canal de distribution et pour les gens, c’est un accès à des produits locaux à des prix abordables.» Promis juré: Le Gram, qui est ouvert en semaine et le week-end, ne fait pas de concurrence aux stands du marché en matière de prix. Il se veut en revanche concurrentiel par rapport aux grandes surfaces. «L’idée est de privilégier les circuits courts. La vente est directe et sans intermédiaires», précise Andréa.

Outre les maraîchers, d’autres artisans doivent profiter de ce concept, c’est par exemple le cas d’une jeune chocolatière ou encore un producteur de vin, tous deux de Renens. Mais Le Gram se veut bien plus qu’un marché fermier. Le rez-de-chaussée est aussi investi par un café-restaurant avec quelques tables à l’intérieur et une terrasse aménagée avec des matériaux et des meubles de récupération. Aux fourneaux, on trouve un ami britannique de Paul qui concocte - avec pas mal de talent - une carte faite de sandwichs chauds, de salades, d’assiettes de fromages et de charcuteries, mais aussi de très bons pickles et chutneys. Les murs jouent aussi la carte locale avec des images d’une bédéaste lausannoise dans le café, et à l’étage les œuvres d’une étudiante de l’ECAL.

À l’étage justement, un deuxième espace accueille des classes de yoga, ainsi que les platines et les vinyles d’occasion d’un autre membre de l’équipe, Oscar, qui puise ses disques dans sa propre collection, et les fait aussi venir de Londres et de Berlin. «Je pense que ce sont des choses que l’on ne trouve pas forcément ailleurs en Suisse. L’idée est que les gens passent ici pour commencer leur soirée.»

Un laboratoire éphémère

S’il durera plus qu’un été, Le Gram reste une expérience éphémère. Le bâtiment, qui est propriété de la commune, doit être détruit dans deux ans pour permettre la construction du nouveau quartier de la Savonnerie. C’est la ville qui a donné sa chance au concept afin de faire vivre les lieux en attendant: «Nous avons choisi le projet qui offrait le plus de possibilités d’interactions avec la population», explique Jean-François Clément, syndic de Renens, qui assure passer régulièrement. Il glisse d’ailleurs que si l’idée trouve son public, elle pourrait avoir sa place dans le quartier une fois construit. Andréa voit elle aussi son projet sur le long terme: «Même si notre installation est temporaire, cela nous permet beaucoup de liberté pour tester des choses et voir comment elles fonctionnent. C’est un vrai laboratoire.» (24 heures)