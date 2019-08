Les bords de la Venoge pleurent Philippe Besson

Le village de Penthaz est orphelin de son syndic. Philippe Besson est décédé samedi à l’âge de 61 ans des suites d’une longue maladie. Son départ laisse un grand vide, car l’homme qui occupait cette fonction depuis plus de dix-sept ans ne ménageait pas sa peine pour le bien de son village et de sa région. «C’était la vraie locomotive de la Municipalité, explique le vice-syndic, Jean-François Pollien. Il connaissait toujours bien ses sujets, mais les nôtres aussi.»

Doté d’une forte personnalité, Philippe Besson n’hésitait pas à aller au bout de ses idées. On se souvient de ses coups de gueule contre le Canton qui reportait, selon lui, un peu trop facilement ses charges sur les Communes. Ou de sa défiance envers le plan directeur régional du Gros-de-Vaud, qui l’avait incité à convaincre son Conseil de rejeter ledit document.

Mais il mettait la même énergie pour défendre et faire avancer les causes qu’il pensait bénéfiques pour ses concitoyens, comme notamment le projet de la RC 177, route de desserte de la zone industrielle d’Aclens - Vufflens-la-Ville, ou, localement, le réaménagement et la sécurisation de la traversée de son village. Philippe Besson s’était aussi investi dans le projet d’installation de la Cinémathèque suisse à Penthaz. Enfin, ces derniers mois, il consacrait beaucoup de temps à la réorganisation scolaire régionale, témoigne Jean-François Pollien.

Philippe Besson était entré à la Municipalité de Penthaz le 1er janvier 2002, alors qu’il travaillait encore comme gestionnaire de fortune dans une grande banque vaudoise. Seul candidat déclaré, il avait été élu syndic pour la première fois en décembre 2003 pour suppléer au départ à la préfecture du district de Cossonay de son prédécesseur Jacques Bezençon. Selon l’avis de la famille paru lundi, les obsèques seront célébrées jeudi à 14 h au temple de Penthaz.