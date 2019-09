Les députés empoignent la «débâcle» de Beaulieu

Les députés se sont saisis du douloureux dossier de Beaulieu en fin de séance, mardi après-midi. Ils ont néanmoins eu le temps de voter l’entrée en matière sur l’exposé des motifs et projet de décret (EMPD) qui doit solder le fiasco du centre de congrès, par 74 voix, contre 14 et 28 abstentions.

«C’est une sacrée couleuvre que l’on nous demande d’avaler, a lâché à la tribune Anne Baehler Bech (Verts), rapporteuse de majorité. Il s’agit d’autoriser l’État de Vaud à abandonner le prêt de 15 millions octroyé à la Fondation de Beaulieu. Mais cet EMPD est moins dommageable qu’une absence de décret.» En gros, le Grand Conseil doit permettre au Canton de se retirer de Beaulieu et laisser seule la Ville de Lausanne aux commandes. Il aura fallu des années de panade politico-financière pour arriver à la conclusion qu’une gouvernance bicéphale ne fonctionne pas.

«La seule solution responsable est celle que nous vous proposons»

Le rapporteur de minorité Jean-Michel Dolivo (EàG) a l’air de penser que cela fait un peu cher l’apprentissage et refuse ce décret: «Cette débâcle annoncée doit être sanctionnée politiquement.» Sur la même ligne, le député Vaud Libre Jérôme Christen rappelle que «les signaux d’alertes n’ont pas été pris en compte, notamment ceux de la municipale lausannoise des Finances, Florence Germond». Mais le gros des troupes des partis gouvernementaux s’est rallié à la proposition du Conseil d’État. À entendre le chef du Département de l’économie, Philippe Leuba, il n’y a pas d’autre choix: «La seule solution responsable est celle que nous vous proposons.» Le conseiller d’État rappelle que le Canton n’a plus injecté d’argent dans la Fondation de Beaulieu depuis 2009. «Ce n’est pas une fuite en avant, s’est-il défendu. Nous tirons les conclusions et nous vous proposons quelque chose de radicalement différent.»

Justement, les quelque 35 millions que l’État de Vaud a investis dans Beaulieu il y a dix ans sont passés à l’as, selon le rapporteur de minorité Dolivo. «Cette somme n’a pas été utilisée pour des frais de rénovation lourde ou d’investissement, elle est très largement passée dans les dépenses d’exploitation.» Le conseiller d’État lui a répondu qu’il n’y a pas de structure du type de Beaulieu qui soit rentable. Ce sont des outils de promotion économique. «Ce décret éponge le non-versement de subventions pendant des années», estime-t-il.

27 millions pour La Source

Dans le paquet proposé par le gouvernement, il y a également un cautionnement de 27 millions destiné à financer les travaux en lien avec la Haute École de la santé La Source, qui va s’installer dans les murs du Palais de Beaulieu. Ce point ne fait pas débat et l’article le concernant a été accepté. Il faut dire que les travaux ont déjà commencé. Deux minutes avant la fin de la séance, le président Yves Ravenel a encore essayé de faire voter en bloc les trois articles suivants. Mais il s’est ravisé devant les protestations des députés: «Loin de moi l’idée de faire le forcing.»