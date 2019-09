2020 élèves vaudois fêtent l'arrivée de la flamme olympique

Une opération symbolique de grande envergure a lieu ce jeudi après-midi au stade Pierre-de-Coubertin à Lausanne. 2020 élèves issus de 17 établissements scolaires vaudois y présentent en effet une chorégraphie géante. Suivra ensuite une remise de drapeaux des JOJ aux représentants de plus de 300 communes vaudoises. Des drapeaux qui partiront ensuite dans ces communes où ils seront hissés comme symbole de la préparation de la société civile à l'accueil de cette manifestation.

2020 élèves issus de 17 écoles de tout le canton de Vaud sont réunis au stade Pierre-de-Coubertin de Lausanne pour le coup d’envoi des activités scolaires autour de @lausanne2020 #Lausanne2020 pic.twitter.com/b9BMCfMvju — Corentin Chauvel (@corentinchauvel) September 19, 2019

Impressionnante mobilisation des écoles vaudoises pour les JOJ avec près de 3000 élèves! L'événement est à suivre en vidéo en direct du stade de Coubertin > https://t.co/JIaOTRrlzy #lausanne2020 #TorchTour pic.twitter.com/dEpcpZ7bdp — Cesla Amarelle (@CeslaAmarelle) September 19, 2019

La cérémonie se déroule en présence de plusieurs personnalités du monde sportif et politique vaudois.

Le président du CIO Thomas Bach est arrivé pour assister à la cérémonie des élèves vaudois pour @lausanne2020 #Lausanne2020 pic.twitter.com/wSAZaHInO5 — Corentin Chauvel (@corentinchauvel) September 19, 2019

Parmi eux, Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), les conseillers d'Etat Cesla Amarelle, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), Philippe Leuba, chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), du syndic de Lausanne Grégoire Junod et de la présidente du Comité des JOJ2020 Virginie Faivre.

La flamme est arrivée d'Athènes mercredi soir. Après un premier arrêt à l'aéroport de Genève, le feu venu de Grèce a continué son trajet en train jusqu'à Lausanne où il est arrivée sans encombre à 22h12.

Après un long voyage au départ d’Athènes via l’aéroport de Genève, la flamme olympique débarque enfin à la gare de Lausanne #joj2020 #lausanne2020 #torchtour @lausanne2020 pic.twitter.com/gfzmje7Yqa — Fabien Grenon (@FabienGrenon) September 18, 2019

Elle a été allumée mardi matin au Stade panathénaïque d'Athènes, en Grèce, au cours d'une cérémonie traditionnelle (Vidéo ci-dessous).