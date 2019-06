Les enfantines à la fête malgré la canicule

Un jet d’eau tournant histoire d’amuser et de rafraîchir les enfants, une fontaine laissée exceptionnellement en eau et une dizaine de jeunes pompiers vaporisant autant les têtes blondes que leurs parents, la fête des classes enfantines s’est tenue mercredi après-midi au parc de Milan dans une relative fraîcheur. Malgré l’annulation du cortège, les plus jeunes élèves lausannois ont célébré la fin de l'école, sans leurs costumes restés en classe.

«Pour les enfants franchement, c’est beaucoup mieux d’avoir annulé le cortège. C’est sûr que le nôtre a été un peu triste quand il a appris qu’il ne défilerait pas pour la première fois à 5 ans, mais ce n’est que partie remise. Et avec cet après-midi de jeu sur la place de Milan, ce sera vite oublié.» Philosophes, les parents du petit Alecyo se consolent à leur tour. Ils découvriront leur fils en dinosaure la semaine prochaine, lors d’un petit spectacle à l’école. Amelia (5 ans) devait quant à elle défiler en coquelicot. Sa maman soupire. «Tout ce temps passé à parler des costumes et à les fabriquer, pour finalement renoncer au défilé… Quand on l’a appris, j’ai franchement été contre l’idée. Et puis en découvrant cette chaleur aujourd’hui, dans ce parc pourtant ombragé, je me dis qu’ils ont peut-être bien fait.» La maman de Feryel (5 ans), pour qui il devait aussi s’agir du tout premier défilé, se montrer moins conciliante. «Si cela n’avait tenu qu’à moi, avec l’aide de la protection civile qui aurait pu arroser nos enfants avec des lances à eau, je l’aurais fait quand même.»

Il est 15 heures au parc de Milan. Les files d’attente devant les carrousels et les châteaux gonflables s’allongent, même si force est de constater que les 2400 élèves de classes enfantines n’ont pas encore fait le déplacement. La faute à la canicule, toujours. L’attraction la plus prisée reste les voltigeurs, sans doute pour le grand bol d’air qu’ils procurent à ceux qui prennent place dans les nacelles. La semaine prochaine, même jour, rendez-vous est pris avec les écoles primaires pour leur Fête du Bois. (24 heures)