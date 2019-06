Les enfantines défileront en pleine canicule

Mercredi ne sera pas le jour le plus chaud de cette semaine caniculaire, mais avec 33 degrés annoncés, contre 34 degrés jeudi, on ne risque pas le coup de froid non plus. C’est donc sous le soleil exactement que les classes enfantines s’apprêtent à défiler, alors que Genève a annulé le cortège des écoles prévu ce même jour. «Au moins, cette fête scolaire sera l’occasion de rappeler les mesures à prendre en cas de canicule, et de les appliquer!» positive David Payot, le municipal de l’Enfance, de la Jeunesse et des Quartiers.

C’est à 13h30 que commencera le cortège de l’esplanade de Montbenon. Le Service santé et prévention est mobilisé, avec distribution d’eau au départ, présence d’infirmières le long du parcours pour proposer de quoi se rafraîchir et intervenir en cas de problème. David Payot: «Des brumisateurs seront placés à deux points sur le parcours, et de nombreux points d’eau installés à la place de Milan. Les acteurs restent donc les mêmes que d’habitude, mais les mesures sont renforcées et axées sur les risques liés à la chaleur et au soleil.»

Quels conseils donner aux parents et aux grands-parents dont l’un des enfants défilera dans les rues de Lausanne mercredi? Nous avons demandé l’avis d’Isabelle Rossi, médecin cantonal adjointe. «Les écoles font partie de nos partenaires et les consignes que nous diffusons chaque année y sont bien connues. Il s’agit de bien hydrater l’enfant régulièrement, avant, pendant et après le défilé, en lui faisant boire de l’eau. Dans la mesure du possible, il faut privilégier les parcours et les haltes dans les endroits ombragés. Pour les parents, ils peuvent faire porter aux enfants un chapeau et l’habiller légèrement de vêtements clairs (les couleurs foncées attirent la chaleur).» Il est également indiqué d’appliquer une crème solaire avec un indice de protection élevé.

«En dernier lieu, chacun doit rester attentif à d’éventuels signes de coup de chaleur (fièvre, nausées, vomissements, état de faiblesse et diarrhées) chez les enfants comme chez les adultes. La particularité des enfants est qu’ils développent plus facilement des symptômes gastro-intestinaux», précise la médecin cantonal adjointe. (24 heures)