Les ex-patrons princiers de Testuz sont condamnés

Il a beaucoup été question de Sassicaia, ce mardi au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, lors du réquisitoire et des plaidoiries du procès pour abus de confiance et gestion déloyale des anciens directeur et vice-directrice de l’entreprise vinicole de Lavaux Jean et Pierre Testuz SA (JPT). «Ce n’est qu’un ticket parmi d’autres, a commencé la procureure, Sophie Rodieux. Un repas pour deux personnes à 488 fr. 50 , dont 280 francs pour une bouteille de Sassicaia, payé par l’entreprise.» Pour la magistrate, ce genre de soupers fastueux dans des restaurants bernois étaient sans conteste consommés par le couple de directeurs, qui vivait non loin de là. L’avocat de la plaignante (JPT et son principal actionnaire, Me Olivier Bourgeois), Me Stefan Disch, a lui aussi brandi ces tickets, évoquant une facture à 720 francs: le vin cette fois était un Ornellaia à 500 francs.

Mais le jugement ne portait finalement pas tant sur les bénéficiaires de ces repas réglés via les cartes de crédit professionnelles. Car lundi, lors du premier jour des débats, le couple de directeurs a admis sans fard avoir profité ensemble d’une part de ces fastueuses agapes lorsqu’ils rentraient tard du travail, mais aussi fait payer par l’entreprise des vacances «semi-professionnelles». «Les dix-huit heures par jour de travail, non prouvées, qu’ils évoquent justifiaient ces dépenses somptuaires aux frais de JPT SA, a ajouté la procureure. C’était normal, la moindre des choses… Pourtant, la quantité de travail ne change rien à ce à quoi on a droit, et surtout n’autorise pas à se dédommager sans l’accord de l’employeur.»

Comportement «arrogant»

Le comportement «arrogant» des prévenus durant l’instruction, montrant qu’ils «n’ont clairement pas pris conscience de la faute», a poussé la magistrate à requérir une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 ferme, avec un sursis de 4 ans pour l’ex-directeur, et 24 mois (même sursis) pour sa compagne.

Les deux avocats de la défense ont, eux, plaidé la bonne foi de leurs clients, qui «se sont dépensés toujours plus et sans compter pour l’entreprise». Ils ont surtout argué de la «transparence totale» dans laquelle ces frais, les bonus prétendument indus de madame mais aussi la voiture de collection de monsieur ont été obtenus: «Me Bourgeois, l’administrateur président, a tellement investi dans cette entreprise et la relation filiale qu’il avait avec le directeur était telle qu’il ne pouvait pas ignorer le détail des comptes. Il était au courant de tout», a asséné Me Grand. Pour lui et sa consœur Me Pilloud, la plainte pénale de JPT n’était autre que représailles aux plaintes civiles des deux prévenus pour licenciement abusif.

Me Pilloud a fait un pas de plus: «Vous estimez ces bonus et dépenses immoraux? Mais le droit pénal est garant des règles, pas de la morale!» Les deux avocats ont plaidé l’acquittement ou au moins la coresponsabilité du président administrateur.

«Culpabilité lourde»

Le verdict rendu en fin de journée ne retient rien contre la partie plaignante. En revanche, il reconnaît une «culpabilité lourde» des deux prévenus, qui ont agi «à réitérée reprise jusqu’à leur licenciement». Sans toutefois aller jusqu’à la prison ferme requise par la procureure. Les peines de 24 mois pour lui (gestion déloyale et abus de confiance) et 15 mois pour elle (gestion déloyale) s’accompagnent d’un sursis de 4 ans, plus important que le délai légal, les juges estimant que le risque de récidive est élevé. «Il faut bien que vous compreniez: le patrimoine d’une entreprise, même si vous en êtes actionnaire, n’est pas votre patrimoine», a lancé sur un ton professoral la présidente du tribunal, Anne-Catherine Page. L’ex-directeur devra par ailleurs rembourser quelque 86'000 francs à JPT pour le leasing de sa voiture de sport. Les frais sont à la charge des condamnés. Me Grand a d’ores et déjà annoncé qu’il ferait appel pour son client.