Les fourgons visés par plus d’une dizaine de malfrats

À la suite de la violente attaque de deux fourgons de transport de fonds, vendredi 23 août à La Sarraz, la police cantonale dévoile de nouveaux éléments sur l’enquête en cours. Celle-ci, qui mobilise plusieurs dizaines de policiers, a permis d’établir que les malfrats étaient vraisemblablement plus d’une dizaine et ont utilisé trois véhi­cules. Ces derniers ont été retrouvés calcinés entre Daillens et Penthaz.

Après avoir bloqué les fourgons sur la bretelle de sortie de l’autoroute A1, la bande pas hésité à tirer à la kalachnikov et au pistolet sur l’un des deux véhicules blindés. Ils ont ensuite forcé la porte arrière à l’explosif et bouté le feu alors que deux convoyeurs étaient encore à l’intérieur. Le deuxième fourgon a quant à lui pu échapper au guet-apens.