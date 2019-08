Les Grandes Roches rouvrent ce vendredi à 16 heures

Il aura fallu attendre trois semaines. Les Grandes Roches - ex-Bourg Plage - rouvrent vendredi, à 16h. Ses patrons ont reçu l’autorisation d’accueillir à nouveau des clients jeudi dans l’après-midi.

Le 19 juillet, un incendie ravageait cette terrasse parmi les plus prisées des Lausannois. Le feu avait détruit la structure boisée du fond du bar, sous la voûte du pont Bessières.

Les habitués verront que l’aspect est un peu «camping, plus provisoire», dit la patronne, Kata Trüb. Mais qu’ils se rassurent: la carte et la capacité d’accueil sont inchangées. Et ils gagneront de nouvelles toilettes.

Tout dans l’enquête, même si la procédure judiciaire n’est pas terminée, semble indiquer que le feu a pris à cause d'un tableau électrique. «Le truc qui n’arrive jamais, mais qui arrive!» résume Kata Trüb.