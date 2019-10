Les Lausannois plébiscitent huit projets de quartier

Et les grands gagnants sont… huit. La Municipalité de Lausanne a dévoilé, mardi soir, les noms des projets citoyens qui bénéficieront de son premier budget participatif. Pour rappel, la population a eu plus d’un mois pour élire ses favoris parmi les dix-neuf prétendants à l’aide des urnes disposées en ville. L’enveloppe à disposition étant de 100'000 francs et chaque projet ne pouvant excéder 20'000 francs de budget, les lauréats ont été pris dans l’ordre du résultat des votes, jusqu’à épuisement du solde.

Au final, 2482 votes ont été comptabilisés et ce sont donc huit projets qui seront soutenus financièrement. À titre d’exemple, citons les trois premiers. Arrivée en tête, La Manivelle (592 voix) «fonctionnera comme une bibliothèque sauf qu’on y empruntera des objets». Vient ensuite Le Léman Vert (362 voix), aux Faverges, où une série d’actions (cafés-débats, ateliers fabrication de cosmétiques ou cuisine de saison, jardin en permaculture, hôtel à insectes…) permettront de sensibiliser aux enjeux climatiques. Et pour compléter le podium, Jardins Montchoisi (357 voix), qui permettra la création de jardins partagés.

«Nous voulions ouvrir une voie, déterminer une manière d’avancer sur un chemin non balisé et nous sommes satisfaits du résultat, indique le municipal des Quartiers David Payot. Les projets couvraient des domaines divers et ils étaient portés par des acteurs variés, c’est à saluer.» Les lauréats ont désormais deux ans pour concrétiser leurs idées. À l’ouverture de la phase de vote, les responsables espéraient «une participation de l’ordre de 3% ou 4% de la population». C’est finalement moins puisqu’elle s’élève à environ 2%, mais la Ville évoque «un très bon signal», soulignant que d’autres budgets participatifs en France ont démarré avec des chiffres similaires.

«C’est de toute façon plus transparent et plus riche qu’un appel à projet avec un jury classique, observe David Payot. L’objectif est néanmoins d’augmenter cette participation. C’est en partie l’engagement des porteurs de projets qui fait les votes et nous devons permettre une mise en valeur équitable. Il y a eu beaucoup de votes sur papier, il faudra réfléchir au volet informatique et peut-être le simplifier.» Tous les participants seront recontactés pour un débriefing afin d’envisager d’éventuels ajustements pour la 2e édition, qui débutera le 20 janvier 2020.