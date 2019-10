Leur rêve communautaire tient bon depuis 40 ans

C’était un beau jour de 1978, à Bussigny. Ils étaient 18, ils étaient jeunes, et ils ont débarqué pour acheter une maison afin d’y vivre tous ensemble. Qui aurait pensé que cette aventure durerait encore, après plus de quarante ans? «On n’a rien fait pour, on a juste laissé venir. Le secret, à mon avis, a été de se fixer le moins de règles possible. Pour nous, ça a marché», assure François Ramseyer. À 72 ans, avec sa femme Franca et son vieil ami Antoine Golay, il est l’un des créateurs d’une petite communauté dont l’idéal de vie collective a tenu bon, non sans évoluer.

«Quand on est arrivés, les gens du coin disaient déjà le «Kremlin» pour parler de cet endroit, rigole Antoine. C’est là que se réunissait le Parti ouvrier populaire. Ce qui est drôle, c’est que le nom est resté! Ils nous prenaient vraiment pour des communistes.» Le sourire aux lèvres, il concède que le voisinage n’avait pas tout à fait tort.

L’idée de vivre en collectif a germé dès 1973 au sein d’un groupe d’amis éparpillés aux quatre coins de la Suisse. «C’était l’esprit de l’époque, se souvient François. Mai 68 n’était pas loin et on ne voulait pas vivre chacun de notre côté, dans un appartement.» C’était surtout un temps où l’on n’hésitait pas à tout plaquer, travail et logement, pour ses idéaux. C’est ce que le groupe de copains a fait, avant même d’avoir trouvé la maison de ses rêves. «Ça paraît fou aujourd’hui, mais c’était la seule solution pour passer à l’acte!»

Avant Bussigny, il y a eu Saint-Prex, et une jolie maison à colombages. Mais la communauté, alors locataire, a été sommée d’acheter ou de partir. «Devenir propriétaires, ça nous faisait mal!» lance François. À la recherche d’une nouvelle maison, il a pourtant fallu se rendre à l’évidence. Arrivés à Bussigny, les jeunes idéalistes ont donc signé un contrat de propriété collective. Une rareté à l’époque.

Ensemble à table

La mise en commun ne s’arrêtait pas là. Dans la grande bâtisse à trois étages et son bâtiment attenant, les logements étaient privés, mais la cuisine et la salle à manger étaient partagées, tout comme le coin télé. «Il y avait une grande table pour 22 personnes et on se relayait pour cuisiner une fois par semaine. C’était un confort incroyable!» raconte François. Pour concilier travail et vie de famille, plusieurs locataires ont fait le choix du temps partiel, voire du travail à la maison. Architecte, François a dès le début installé son bureau au même étage que son appartement. Franca, elle, a aménagé son atelier de poterie en dessous. Malgré quelques réaménagements, ils sont toujours là.

La vie collective avait aussi ses avantages pour partager l’encadrement des jeunes enfants. «Il n’y avait pas de garderie! Je me vois encore donner la cuillère à trois bébés qui étaient nés presque en même temps dans notre groupe», rigole François. L’idéal communautaire s’appliquait même aux finances, puisque chaque foyer contribuait aux dépenses selon son revenu.

«C’est devenu un EMS!»

Si l’expérience collective a bel et bien duré, elle a toutefois mis de l’eau dans son vin. Au bout de quelques années, les situations professionnelles ont changé, les différences de revenus se sont creusées, et de nouvelles aspirations sont apparues. La moitié des habitants ont fait le choix d’une vie plus traditionnelle, mais sans rompre les liens d’amitié. «Chacun avait sa manière de voir l’éducation des enfants, analyse Antoine. Pour nos connaissances de l’extérieur, cette organisation nous enfermait aussi un peu sur nous-mêmes.» De nouveaux habitants sont arrivés, la propriété collective a été remplacée par une PPE et la cuisine commune s’est muée en appartement.

Alors que reste-t-il? Bien plus que des souvenirs. L’été, une cuisine ouverte sur le magnifique jardin fait revivre les grandes tablées d’autrefois. Et le poulailler, le potager, l’atelier de bricolage et même l’économat sont restés communs. Désormais, parmi les sept foyers qui se partagent ce petit coin de paradis, une jeune famille et une colocation d’étudiants ont rejoint les vétérans. «Il y a du sang neuf, mais cette maison est presque devenue un EMS!» s’amuse Antoine. Lorsqu’il a perdu son épouse, il a pu se rendre compte que cette solidarité n’a pas de prix. «Je ne me suis pas retrouvé seul dans le malheur, comme bien des gens que je connais.» Et dans dix ans? «On se pose la question, bien sûr. Ce que je sais, c’est qu’on trouvera des solutions ensemble.»