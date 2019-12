A Lutry, les Verts attaquent la syndicature PLR

L'élection à la syndicature de Lutry ne sera pas tacite, le 9 février prochain. Les Verts défieront le PLR, parti du syndic sortant Jacques-André Conne, démissionnaire au 31 décembre.

Le parti écologiste présente son municipal Kilian Duggan, arrivé en 2016 au sein de l'Exécutif et en charge de la Direction de la sécurité et de la mobilité. Âgé de 30 ans, l'économiste HEC est «un candidat qui s'applique à mettre son pragmatisme, sa connaissance du terrain, ses compétences et son dynamisme au service de l'intérêt général», louent les Verts.

Historiquement majoritaire, le PLR vient d'affronter les Vert'libéraux lors de l'élection complémentaire à la Municipalité du 24 novembre. Etienne Blanc (PLR) l'avait toutefois emporté avec plus de 57% des voix face au député Jean-François Chapuisat (Vert'libéral).

Développement suit