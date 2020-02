Le M2 sépare les voyageurs pour accélérer sa cadence

La séparation du flux des voyageurs en deux sens sera effective le 2 mars. Des barrières métalliques sont déjà installées dans les escaliers de la station Lausanne-Gare du M2. Il s’agit de créer deux accès distincts: un cheminement destiné aux passagers qui prennent le métro, l’autre à ceux qui en sortent.

Cette circulation revue et corrigée devrait permettre de fluidifier les déplacements, indiquent les TL. Le dispositif sera déployé aux heures de pointe du matin sur le quai direction Croisettes, dans les escaliers et le passage souterrain.

«Cela permettra d’augmenter la cadence du M2 (qui passera de 2 minutes et 24 secondes à 2 minutes et 10 secondes entre Lausanne-Gare et La Sallaz) et de transporter environ 1000 voyageurs supplémentaires, indiquent les transports publics lausannois. Cela améliorera aussi le confort d’attente et d’accès.»

«L’enjeu est de laisser les gens sortir plus facilement du métro à la gare, détaille Alexandra Gindroz au service de communication. Il y aura des zones d’attente délimitées. Quand le dispositif sera actif, des poteaux-rubans permettront d’organiser une file d’attente sur le parvis à l’entrée de la station.»

Des test effectués l’an dernier sur place ont «pu confirmer qu’en organisant et fluidifiant le croisement des voyageurs sur un même quai, il est possible d’augmenter la cadence et la capacité du métro», indiquent les TL.

Ils précisent que des collaborateurs seront présents pour accompagner et renseigner les clients.

Plus d'info et vidéo sur: www.t-l.ch