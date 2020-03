La Maison du Peuple s'offre un lifting

Elle trône sur la place Chauderon. Avec sa façade austère, son béton. La Maison du Peuple, «temple de la culture au service du prolétariat», accueille depuis cinquante-neuf ans une foule de réunions. Mais elle est aussi la demeure des partis de gauche: PS, POP, Solidarités… tous y ont leurs bureaux.

S’y ajoutent des syndicats, la caisse de chômage UNIA, la filière Musiques actuelles de la Haute École de musique (HEMU) depuis 2019, quelques petites entreprises, dont des concepteurs de jeux vidéo, le vieux cinéma Eldorado, un restaurant, un bar et… des appartements. Un millier d’événements s’y déroulent chaque année. Le tout chapeauté par le Cercle ouvrier, patron des lieux. C’est lui qui, en 1961, inaugurait la structure surnommée Le Kremlin.

Interrompu par la banque

On comprend vite que c’est davantage pour ses occupants que pour son aspect que le 5, place Chauderon, a été gratifié de ce surnom. Quiconque l’a déjà observé l'admettra: le bâtiment n’a pas fière allure. Mais la Coopérative du Cercle ouvrier tente de remédier à ça, cahin-caha. Et ça commence par l’aile sud. Totalement rénovée, elle sera inaugurée jeudi. Le président du Cercle, aussi député socialiste et président du SSP-Vaud, Julien Eggenberger, s’est ainsi transformé en maître d’ouvrage pour coordonner ce chantier à 8millions de francs.

Enfin, sa reprise. Car en 2017, explique Julien Eggenberger, «le chantier était interrompu sur ordre de la banque». Il n’était à l’époque pas responsable, mais il explique succinctement: «La planification n’avait pas été suffisamment étayée pour un si gros chantier. Plus il avançait, plus il apparaissait que des travaux encore plus lourds devaient être effectués.»

En 2018, l’élu et syndicaliste reprend la présidence et, avec le nouveau comité, revoit l’organisation du chantier. Il y a eu les traditionnelles et coûteuses «mises aux normes». Rosa Luxemburg, Jean Jaurès, Jean Villard-Gilles bénéficient d’un traitement de faveur: les célèbres salles de réunion ont été entièrement refaites et mieux équipées. Che Guevara a connu un autre sort et été transformée en cafétéria. Le hall d’entrée, carte de visite de la Maison du Peuple, a lui aussi subi un très gros coup de neuf. Au plafond, les sept bandes lumineuses pour les sept lettres du mot Eldorardo ont été réinstallées.

Le cinéma du même nom, en revanche, doit attendre son heure. La vénérable salle, inaugurée en 1961 avec «Capitaine Fracasse» et fermée en 2004, est à l’abandon. Initialement prévue dans les travaux, sa réfection a été limitée au strict minimum. «Il faut 4millions pour refaire la salle. Nous attendons qu’on nous propose quelque chose de concret. Au-delà d’être juste rentable», dit Julien Eggenberger. Un projet de fitness a par exemple été balayé.

À la fois plate-forme publique et maison

Le reste de ce «monument de la classe ouvrière», comme il était défini déjà lorsqu’il était situé à Caroline au début du XXesiècle, n’est aujourd’hui qu’à moitié rénové. Sans compter les 18appartements, depuis peu tous consacrés au logement, qui mériteraient eux aussi de gros travaux.

Le Cercle dit vouloir désormais faire les choses tranquillement. Et entend soigner l’aspect social du Kremlin. «Il y a bien sûr l’importance d’avoir les forces de gauche réunies en un même lieu, observe Julien Eggenberger. C’est une plate-forme publique. Et une maison. Pas juste un endroit où les gens sont les uns à côté des autres.»

L’enseigne de la façade devrait être rallumée tout prochainement. De grandes célébrations liées à l’histoire du mouvement ouvrier et de ses maisons seront organisées l’an prochain, pour les 60 ans du bâtiment.

Inauguration de l'aile sud le 5 mars dès 17h30. Portes ouvertes, discours, expo photo et apéritif.