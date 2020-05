Malvoyante et malentendante, les contacts lui manquent Lilly Schopfer, 90 ans, habite seule à Renens. Depuis le début du confinement, elle doit se débrouiller sans l’aide ni la compagnie des volontaires habituels. Mais elle ne se plaint pas. Therese Courvoisier

Lilly Schopfer aimait les ateliers organisés par l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles. DR

Cela fait environ deux ans que Lilly Schopfer, une charmante mamie de Renens, constate que sa vue diminue de manière drastique.

«Je ne vois plus du tout de près, explique-t-elle au téléphone, le seul moyen de contact qu’il lui reste et qu’elle puisse utiliser malgré les appareils auditifs qu’elle a dans les deux oreilles. C’est difficile quand on aime la couture, le dessin… Je suis handicapée pour toutes ces occupations d’intérieur. Heureusement, quand il y a beaucoup de lumière, je vois mieux. Alors je me mets sur mon balcon au soleil et je retrouve un peu de courage.»