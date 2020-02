Le Mont songe à réduire son Exécutif pour améliorer son fonctionnement

Faut-il que la Municipalité du Mont-sur-Lausanne limite le nombre de ses conseillers? Une demande allant dans ce sens avait été formulée l’an dernier. Issue des rangs du Conseil communal, la réflexion a fait son chemin et l’Exécutif montain a présenté, lundi soir, un projet faisant passer le nombre de conseillers municipaux de sept à cinq, et cela dès la prochaine législature, en 2021. Le besoin de professionnaliser le fonctionnement d’une commune en forte croissance démographique se fait sentir depuis quelques années, mais les élus ont préféré temporiser en repoussant le moment du vote à la prochaine séance.

Avant cela, le président du Conseil, Marc Maillard, a exhorté ses collègues à s’exprimer afin qu’un véritable débat ait lieu avant d’accepter un changement important pour la commune. Ils se sont exécutés. Et l’exercice a montré que la question ne faisait pas l’unanimité, des avis opposés s’exprimant au sein de chaque groupe. Il en est même qui, bien que favorables sur le principe de cette évolution, ont préféré pouvoir y réfléchir encore. «Il y a un problème de gouvernance, mais rien ne permet de penser que cela irait mieux avec cinq municipaux», considère Daniel Besson.

Absence de «vision politique»

Pour élaborer ce projet, la Municipalité a recouru à un cabinet de conseil, qui a fait son travail en interrogeant les municipaux sur leur mode de fonctionnement, mais aussi les chefs de service. Il ressort de son rapport que l’Exécutif pourrait fonctionner plus efficacement. Absence de «vision politique» et fonctionnement «en silo» figurent au rang des reproches. «Actuellement, on a sept municipaux, mais pas une Municipalité, chacun s’occupe de son dicastère», témoigne l’un des chefs de service interrogé.

La Municipalité goûte peu à cette critique. «Il y a sept personnalités marquées et il est normal qu’on ait des échanges parfois musclés», balaie le syndic, Jean-Pierre Sueur. Reste que les critiques soulevées par le rapport ne sont pas nouvelles, puisqu’elles rejoignent celles déjà émises par la Commission de gestion du plénum. Et, dans ses rangs, on devine une certaine impatience en vue des élections de 2021. «Les problèmes sont liés aux personnalités», glissent plusieurs élus.

Le brassage des cartes qu’imposerait une Municipalité à cinq serait-il susceptible d’améliorer la situation? Le Conseil communal en décidera ultérieurement.