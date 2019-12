Le Mont veut affirmer l’identité de son centre

Où se trouve le centre du Mont-sur-Lausanne? Partagé par l'autoroute, entre ville et anciens hameaux de campagne, le territoire se cherche une identité forte pour sa vie communautaire. Une démarche participative a ainsi été lancée il y a un peu moins de deux ans, afin d’aider la population à définir le cœur de la commune. Le résultat de ces réflexions a été récemment présenté et donne une image de ce que pourrait devenir la zone qui concentre le plus d’activités communautaires. C’est à proximité des écoles, du bâtiment administratif et de l’église que va s’affirmer le centre de la commune.

Une cinquantaine de citoyens et trois bureaux d’urbanisme ont participé à cette réflexion. Elle a beaucoup tourné autour de la question de la route de Lausanne. Si la mise en place de la ligne de bus No8 des TL a changé la vie de bien des Montains, cette grande artère est un handicap pour la création d’un centre piétonnier. «Très vite, nous avons songé à supprimer ce transit, difficile à vivre au quotidien», note Laurence Muller Achtari, qui a fait partie de la démarche comme citoyenne, avant de devenir municipale de l’Urbanisme. Mais la route de transit, cantonale, ne pourra pas être rayée de la carte. Alors la municipale compte bien en atténuer la portée. «Nous allons assumer ce centre et cette route, mais en la requalifiant, en marquant le sol et en plantant des arbres, dit-elle. Ce sera un travail sur le ressenti.»

Cliquez ici pour agrandir

Cette étape permettra de percevoir les environs comme un ensemble où il sera plus facile de transiter entre la zone urbanisée et la campagne s’étirant vers l’est. La zone ainsi définie offrirait trois centralités. Au nord, c’est une nouvelle place du Marché qui semble séduire les Montains. «Nous voulons voir revivre le marché, mais pas seulement avec des stands de légumes, assure Laurence Muller Achtari. En le couvrant, on pourrait y proposer tous les produits de terroir, une vraie expérience comme on en trouve ailleurs en Europe.»

Une place centrale, entre le collège du Mottier et l’administration, se compléterait par la reconstruction du bâtiment accueillant aujourd’hui la poste. Enfin, de l’autre côté de la route de Lausanne, un parc pourrait être créé. Appelée parc du Ciel et de la Terre dans le projet, cette zone de détente pourrait accueillir également jardins potagers et arbres fruitiers. «Le seul élément qui y manque est l’eau, on pourrait envisager la création d’un petit étang», relève la municipale.

Pour Laurence Muller Achtari, l’ensemble de cette vision devrait s’achever à l’horizon 2035. Mais elle compte bien accélérer la manœuvre. Des plans de quartiers, dans le voisinage, sont à bout touchant, et des habitations devraient sortir de terre ces prochaines années. Ils pourraient se coordonner avec les aménagements publics. Reste que Le Mont-sur-Lausanne n’est pas propriétaire de tous les terrains. «Ce qu’on fait là, c’est donner l’envie, rendre les choses possibles, explique la municipale de l’Urbanisme. Ensuite, il faudra que les particuliers s’en emparent.»