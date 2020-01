Monter Pépinet à vélo? Cela dépendra du tram

C’est un genre de piège à cyclistes. La rue Centrale avec, comme son nom l’indique, son emplacement stratégique, est un lieu où il est bien pratique de se rendre. Mais à vélo, une fois dans cette cuvette, un grand détour s’impose pour pouvoir remonter d’un niveau, notamment en direction de la colline du Bourg. Nulle part une connexion avec le haut n’est possible, à moins de remonter Jean-Jacques-Mercier ou Saint-Martin. Les rues Saint-François et Cheneau-de-Bourg sont piétonnes. Seule la rue Pépinet est ouverte au trafic, mais uniquement à la descente.

De longue date, Pro Velo et l’Association transports et environnement (ATE) demandent une voie montante pour les vélos, rappelle le président de l’ATE Vaud, David Raedler. Une option qui «ferait grand sens» selon lui. Florence Germond, municipale socialiste de la mobilité, abonde. Pour elle, cette rue «est une liaison cycliste superintéressante et très cohérente». La chose a déjà été identifiée par ses services. Pourtant, pour l’heure, il est «délicat» de concrétiser cette option. «Il se trouve que cette rue est intégrée à la convention Vigie-Gonin avec les commerçants.»

Des points noirs

Le document, signé lors de l’élaboration du projet de tram, prévoit en effet que toute piétonisation du secteur soit faite après la réalisation de la route prévue dans la forêt du Flon. Même si sa réalisation paraît quasi impossible aujourd’hui, la convention fait toujours foi. «Il est ici question d’aménagements cyclistes, mais il faudrait de toute manière en parler avec les commerçants, relève la municipale. Nous ne le ferons pas avant que la justice ait tranché sur l’ensemble du projet de tram.» Il faut dire que la création d’une voie cyclable dans cette rue impliquerait la suppression d’un des deux côtés de stationnement pour les voitures. Une mesure qui hérisse les commerçants.

D’autres points noirs de la mobilité à vélo ont été identifiés. De l’avis de Florence Germond, l’urgence se situe sur la petite ceinture. «Le maillage n’y est pas sécurisé, dit l’élue socialiste. À Georgette, Saint-François ou encore au Grand-Chêne.» Pour fin 2020, la municipale annonce de «grandes améliorations» du côté du carrefour Mousquines-Léman, mais aussi à Belle-Fontaine et, de façon générale, sur l’avenue Mon-Repos.

De son côté, David Raedler en appelle à davantage de souplesse dans l’hypercentre piéton. «Nous déplorons la fermeture des zones piétonnes aux vélos et les amendes données ces derniers temps. Juridiquement, les vélos peuvent être autorisés dans les zones piétonnes s’ils roulent au pas. C’est ce qu’on voit à Berne, où toutes ces zones sont ouvertes aux vélos, qui doivent aller lentement.»