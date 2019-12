«Montfalcolor», star de Lausanne Lumières, s’éteint mardi soir

Plus pomponnée qu'une maison en pain d'épices, la cathédrale de Lausanne resplendit depuis novembre grâce à l'œuvre «Montfalcolor». L'œuvre brille encore sur le portail Montfalcon, que déjà son créateur, Patrice Warrener, est appelé à Bruxelles pour un nouveau projet. Depuis les années 1980, ses fresques temporaires ont été adoptées par des lieux cultes, dont l’Opéra Garnier, l'abbaye de Westminster, et maintenant la Cathé.

L'artiste français s'intéressait depuis plusieurs années au portail lausannois, et plus particulièrement à la blancheur de la surface rénovée en 2016. «C'est un véritable écran!» Cela tombe bien: depuis trente ans, l'artiste utilise son propre procédé — 100 kilos de matériel —, intitulé «chromolithe», pour faire briller les monuments dans la nuit.

Trois étapes et un mois et demi de travail ont été nécessaires pour donner vie à la pierre: photographie, colorisation sur ordinateur et projection. «C'est un principe très simple, mais compliqué à réaliser», explique Patrice Warrener, avant de raconter son habitude à transformer les salles de bain d'hôtels du monde entier en laboratoire photo.

«C'est un principe très simple, mais compliqué à réaliser» Patrice Warrener, artiste

Le public adore

Joyeuse, haute de 20 mètres, «Montfalcolor» est rapidement devenue l’œuvre favorite de cette édition 2019 qui se termine ce mardi. Le coordinateur du festival, Thibaud Borer, s'enthousiasme: «Nous pensions que ça aurait un très bon écho, mais là, c'est incroyable! Des personnes viennent même attendre devant la cathédrale pour la voir s'allumer». Avec le succès est même apparu un nouveau défi: celui de ne pas éclipser les neuf autres œuvres semées à travers la ville, confie le coordinateur.

À contre-courant de cet engouement, le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire avait exprimé quelques réserves au mois de novembre. Dans un post Facebook, il s'était dit «interpellé» par cette création aux «couleurs kitsch». Si la sobriété n'est pas la ligne directrice de cette œuvre qui habille Jésus et les prophètes de tenues multicolores, Patrice Warrener précise avoir longuement travaillé pour obtenir «l'harmonie et la cohérence» de sa projection. Éclatante, oui, mais immobile. La «faute» à une réduction de budget de Lausanne Lumières, de 700'000 à 500'000 francs, sans quoi le Christ aurait peut-être aussi changé de teinte régulièrement.

Les compositions de Patrice Warrener ont souvent été projetées sur des bâtiments dont la peinture d'époque avait disparu, rapprochant ainsi son travail de la restauration historique. Il évoque surtout un «clin d’œil» au passé des bâtiments, l'essentiel étant de «faire quelque chose de beau». Et Thibaud Borer d'ajouter: «Son travail permet de faire ressortir des détails qu'on n'avait jamais remarqués, ce qui s'inscrit tout à fait dans notre démarche: découvrir Lausanne sous une autre lumière.»?