Le mystique lausannois Maurice Zundel pourrait être béatifié

De 1946 à sa disparition, en 1975, Maurice Zundel a prêché à la paroisse du Sacré-Cœur, à Lausanne. Plus de quarante ans après sa mort, ce penseur, théologien et mystique catholique voit son aura grandir au-delà des frontières suisses, alors même qu’il était jugé autrefois trop rebelle par sa hiérarchie. Le tome II de ses œuvres complètes a été présenté mercredi à Lausanne et doit s’insérer dans une série de neuf volumes d’environ 500 pages chacun, à paraître d’ici à 2025. En attendant, une demande de béatification est également en préparation. Président de la Fondation Maurice Zundel et cheville ouvrière de ces deux projets, l’abbé Marc Donzé évoque ce saint François d’Assise lausannois.

Quel souvenir Maurice Zundel laisse-t-il à Lausanne?

C’était un prédicateur flamboyant et enflammé, ce qui a contribué à attirer les gens à la paroisse du Sacré-Cœur. C’était aussi un fichu original! Il vivait pauvrement et il était aimé des clochards, parce qu’il donnait tout ce qu’il avait. Pour l’anecdote, il s’est toujours promené avec sa soutane blanche alors que c’était interdit dans un canton protestant comme le canton de Vaud. Il disait: «Les femmes sont bien en pantalon!»

Qu’est-ce qui doit permettre d’obtenir sa béatification?

Nous mettons en avant sa mystique, sa pensée et la manière dont il a vécu. De son vivant, il se disait déjà qu’il était une sorte de saint, mais cette odeur de sainteté doit aussi être durable. Aujourd’hui, des gens prient en invoquant son nom et certains viennent même en pèlerinage à Lausanne. Il pourrait bien être béatifié, mais pas avant vingt ou trente ans, nous ne sommes qu’au début du processus.

Maurice Zundel est populaire jusque sur les réseaux sociaux. À qui parle-t-il aujourd’hui?

À des personnes en recherche d’intériorité et d’un Dieu d’amour. Certains de ses textes peuvent avoir une écriture très complexe, mais il a aussi laissé des phrases très bien frappées, par exemple: «Le corps dans son essence est une musique.» C’est ce que l’on retrouve beaucoup sur internet.

En quoi sa pensée est-elle actuelle?

Il a beaucoup parlé de l’inviolabilité des personnes, une idée qui résonne à une époque où la violence et le viol sont souvent évoqués. Il s’est aussi intéressé à la dignité des personnes, mais en demandant que l’on crée les moyens de cette dignité. C’est une perspective sociale qui est elle aussi très actuelle.