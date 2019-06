«Nos villes sont devenues de véritables fours en été»

La Municipalité de Pully peut-elle dévoiler quelles sont les mesures déjà prises ou à prendre pour lutter contre le réchauffement de la ville? Cette demande de l’élu Vert Alexis Bailly est passée comme une lettre à la poste, le 5 juin. Le Conseil communal a accepté massivement de renvoyer son postulat pour étude et rapport.

«Ces derniers étés, nos villes sont devenues de véritables fours, s’inquiète Alexis Bailly. On parle d’îlots de chaleur urbaine: les sols construits ou bétonnés chauffent plus fortement que les sols en culture, en herbe ou en forêt.» La Commune peut agir à son niveau, juge l’élu. «Il existe de nombreuses mesures: végétaliser au maximum au sol, sur les toitures et les façades, planter des arbres majeurs portant de l’ombre sur la chaussée, préférer la couleur claire pour le bâti, aménager des couloirs d’aération dans les quartiers, multiplier les points d’eau potable…»

Les Verts ont aussi demandé à la Municipalité si elle mesurait ses émissions de CO2. Réponse: «Ce suivi est délicat. Il n’existe pas de méthode de calcul uniformisée. En outre, de nombreuses données nécessaires au calcul ne sont pas maîtrisées par les Communes. Par conséquent, la pertinence des valeurs d’émissions de CO2 ne peut pas être garantie et la Municipalité juge préférable de ne pas tenter de publier de telles statistiques.» «On peut le regretter», commente le Vert Dimitri Simos.

La Commune rappelle le but de son Concept énergétique: réduire la consommation d’électricité par habitant de 43% d’ici à 2035. Cette dernière a déjà diminué de 5,6% depuis 2015 et de 15,6% depuis 2010, se félicite l’Exécutif. Autre indicateur: le nombre de véhicules de tourisme immatriculés sur la Ville de Pully a diminué de 3,9% depuis 2015, tandis que la population a crû de près de 3%. (24 heures)