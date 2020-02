Le nouveau Barbare devra être accessible à tous

La Ville avait annoncé fièrement sur Facebook le lancement des travaux avant même l’aval du Conseil communal. Cette fois-ci, c’est bon: la rénovation complète de l’immeuble abritant le célèbre bar à café Le Barbare a été votée le 28 janvier pour la somme de 2,78 millions de francs. Avec un changement d’importance par rapport au plan initial: la Municipalité devra «veiller à l’accessibilité des lieux aux personnes en situation de handicap». Cet amendement signé Jean-Daniel Henchoz (PLR) a été accepté à une large majorité.

L’emplacement particulier de cette bâtisse propriété de la Ville, perchée en haut des vénérables escaliers du Marché, avait conduit les autorités à renoncer à ces aménagements. «C’est dommageable que ce bâtiment ne soit pas accessible aux personnes à mobilité réduite, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé, a plaidé la municipale Natacha Litzistorf. À l’avant, on aurait dû couper dans la substance de l’escalier, ce qui n’était pas souhaité par le Patrimoine. L’arrière du Barbare n’est pas optimal non plus.» La largeur de la porte d’entrée n’est pas adaptée aux fauteuils roulants, a ajouté la Verte. «Et à l’intérieur, il y a des franchissements qui sont importants du point de vue du Patrimoine.» Ses arguments n’ont pas convaincu les conseillers communaux.

Ils ont soulevé d’autres questions, dont celle du statut de l’établissement. Pourquoi le faire passer de bar à café à café-restaurant? «Cela entraîne un changement d’horaires, la vente d’alcool, une fréquentation différente et des nuisances nouvelles dans le quartier, a regretté Anne-Françoise Decollogny (PS). Il me semble aussi qu’il y a de moins en moins de bars et de bars à café à Lausanne. Et la rénovation aurait coûté moins cher.» Réponse de Natacha Litzistorf: «C’est une attente de la population, vraisemblablement. D’après mes souvenirs, nous n’avons pas eu de projet (ndlr: de repreneurs) qui soit uniquement focalisé sur la partie café. Le concept qui a été choisi nous permettait de cocher tous les critères de durabilité posés dans le cadre de l’appel d’offres.»

Autre choix critiqué: celui de recouvrir les poutres apparentes à l’intérieur de la bâtisse. Les experts ont jugé qu’énergétiquement parlant, il s’agissait de la meilleure option, a indiqué Natacha Litzistorf. «On cache les poutres mais on ne les détruit pas.»

Le Barbare devrait rouvrir ses portes début 2021 avec une nouvelle équipe aux manettes (notre article du 16 août). Un appartement supplémentaire sera créé dans les étages, portant le nombre de logements à quatre.