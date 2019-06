Nouveau commandant pour la police de Lavaux

Dès le 28 novembre 2019, une nouvelle tête dirigera l’Association Police Lavaux (APOL), qui regroupe Lutry, Bourg-en-Lavaux, Puidoux, Chexbres, Rivaz et Saint-Saphorin. Raphaël Cavin, capitaine à la Police Nord vaudois, prendra la place d’Eugène Chollet. Né en 1959, le commandant de l’APOL depuis sa création en 2011, et avant cela commissaire à la police de Lutry depuis 2000, prend sa retraite.

Raphaël Cavin assure actuellement la direction de la division opérationnelle à la Police Nord vaudois – c’est aussi d’Yverdon que venait le précédent commandant! –, qui regroupe quelque 70 collaborateurs (contre environ 50 pour l’APOL). Né en 1973, il a d’abord suivi une formation de généraliste bancaire. Entré à la police cantonale en 1998, il a rejoint les rangs de la police judiciaire fédérale en 2007 en qualité de coordinateur en matière de lutte antidrogue puis de commissaire chargé d’une entité de lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment. C’est en 2016 qu’il a repris la direction de la Police Nord vaudois.

Outre ses différentes fonctions, Raphaël Cavin a effectué des stages professionnels en Suisse et à l’étranger et a obtenu deux CAS en public management et conduite des engagements de police à l’échelon d’officier. Il achève actuellement une formation postgrade à l’Université de Fribourg sur le thème «Prévenir les extrémismes. Idéologies, religions et violences». L’expérience et les compétences de meneur du capitaine ont convaincu le comité directeur de l’APOL, qui avait le choix entre une vingtaine de candidats. (24 heures)