Une nouvelle année de travaux pour l'A9

Info utile

L’A9 sera fermée de 22h à 5h du matin dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 mars, entre Saint-Triphon et Bex en direction du Valais.



Rebelote le lendemain, mais cette fois direction Vevey. Ces fermetures permettront d’inspecter la passerelle enjambant l’A9 à la hauteur de Saint-Triphon, et notamment d’y effectuer des prélèvements de béton ainsi que d’évaluer le degré de pollution des bordures existantes.



D’autres travaux nécessiteront la fermeture de l’A9 entre Saint-Maurice et Saxon, de nuit, entre le 15 et le 17 mars. (D.G.)