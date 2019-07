Onze jeunes handicapés défileront à la Fête du bois

Ils rejoindront le cortège vers 13 h 45 à l’esplanade de Montbenon. Onze enfants en situation de handicap, élèves de l’école spécialisée La Cassagne, participeront ce mercredi à la traditionnelle Fête du bois. À l’origine de ce projet inclusif, Romane Garcia, étudiante en éducation spécialisée et membre du Conseil des jeunes.

«Je travaille depuis plusieurs années auprès d’enfants en situation de handicap et j’ai pu discuter avec une maman qui trouvait injuste que l’un de ses fils participe et l’autre pas, explique cette Lausannoise de 23 ans. Nous avons donc profité de la campagne d’éducation de la Ville «Le respect c’est la base» pour obtenir des financements nous permettant d’inclure ces enfants.» Une équipe de jeunes bénévoles âgés de 17 à 25 ans accompagnera les onze participants, qui ont confectionné leurs propres costumes en classe. «Ces encadrants ont suivi une formation donnée par l’Association Cerebral Vaud. L’aide financière nous a aussi permis d’organiser le transport spécialisé et de prévoir du petit matériel», indique Romane Garcia.

Le projet a été mis sur pied avec l’aide de l’Association des parents d’élèves de La Cassagne. À l’origine, les onze jeunes devaient défiler avec une classe d’enfantine qu’ils avaient préalablement rencontrée, mais le cortège de la semaine dernière ayant été annulé pour cause de canicule, ils défileront avec les primaires sans être intégrés à une autre classe. (24 heures)