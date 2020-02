Oron ne veut pas du «carcan» d’un Agenda 21

En juin 2017, le conseiller communal socialiste d’Oron Romain Richard (élu à l’Exécutif depuis) a demandé à la Municipalité «d’étudier la faisabilité de la mise en place d’un Agenda 21 dans la commune». Il s’agit d’un programme d’actions à travers lequel une collectivité décline ses ambitions en matière de développement durable, et ce à tous les échelons.

La Municipalité vient de formuler un préavis négatif sur la question, qu’elle soumettra à son Conseil lors de la prochaine séance. Elle estime qu'il s’agit d’un outil «trop contraignant pour une petite commune» et qu’il est possible d’agir sans se lancer dans cette démarche officielle.

«Dans les faits, nous avons constamment cette problématique en tête. C’est simplement le carcan Agenda 21 qui ne semble pas approprié», explique le municipal Thierry-Vania Menétrey. L’Exécutif a d’ailleurs dressé un état des lieux des projets communaux teintés d’écologie. On y trouve, entre autres: chauffage avec du bois régional pour la nouvelle caserne et le nouveau collège, chauffage du Collège de Palézieux à 80% au biogaz, voie verte Mobilidoux, tronçons à 30 km/h , valorisation des producteurs locaux ou encore économies d’énergie dans les bâtiments communaux.

«Nous voulons néanmoins aller encore plus loin et je rappelle régulièrement la bonne parole verte à mes collègues tout en sachant qu’il y a des contraintes économiques», souligne Thierry-Vania Menétrey. Ce dernier vient justement d’hériter du dicastère du développement durable, nouvellement créé.

Qu’en pense Romain Richard, conseiller à l’origine du postulat et désormais municipal cosignataire de son refus? «Je salue l’état des lieux qui a été fait et qui me surprend en bien, même si on peut toujours faire mieux. À l’époque, je voulais qu’on détermine des grands axes de réflexion et des démarches sur le long terme, je continuerai à aller dans ce sens en respectant la collégialité. Nous pourrions par exemple réfléchir autour du photovoltaïque, de l’eau ou encore des démarches participatives.»