Ouverte dimanche, la salle de gym a été prise d’assaut par les écoliers

En lieu et place du silence qui régnerait ici un dimanche ordinaire, les cris et les rires des enfants ont rempli l’établissement primaire de Coteau-Fleuri, à Praz-Séchaud. Ou plus précisément deux de ses trois salles de sport. Elles seront dorénavant occupées tous les dimanches, de 14 à 17 heures, pour accueillir les OpenSunday 1010, soit une ouverture aux élèves de 6 à 12 ans durant l’hiver. Une première à Lausanne.

Au programme ce dimanche: basketball, ping-pong géant et cache-cache en fin d’après-midi. Pour présenter le basketball, un coach offre une performance à une foule d’enfants surexcités, qui crient et applaudissent à chaque panier marqué. «Les activités changeront chaque dimanche, précise Célia Brocard, cheffe de projet. Car le but, c’est aussi que les enfants découvrent de nouveaux sports.» Ce dimanche, le pari est plus que réussi. Les enfants arrivent en nombre, débordant d’énergie. Il faudra même malheureusement refuser l’entrée à certains, la capacité maximale étant de 60 personnes réparties dans les deux salles à disposition.

«C’est à la suite de l’initiative du personnel de l’établissement, mais aussi d’habitants du quartier, que ce projet à vu le jour, explique Olivier Prisi, responsable romand de la Fondation IdéeSport. Ils nous ont ensuite contactés pour qu’on les aide à le concrétiser.» La fondation organise, entre autres événements, ces OpenSunday qui ont lieu un peu partout en Suisse. Leur but: réunir les enfants pendant les mois froids, favoriser la mixité tout en s’amusant ensemble, sans se focaliser sur la performance. «Chaque dimanche, ils seront encadrés par des coachs. Des coachs juniors, habitants du quartier âgés de 13 à 17 ans, qui suivront une formation, et des seniors, employés de la fondation et au bénéfice d’une expérience dans le domaine», poursuit Olivier Prisi.

Se sociabiliser

Selah Hudhomme, 13 ans et coach junior, se réjouit des mois à venir et de faire partie de ces journées: «Les enfants n’ont pas d’endroits où aller jouer l’hiver. C’est mieux de venir ici, de sociabiliser plutôt que de rester enfermé chez soi à jouer à des jeux vidéo. Même si, moi, je sors par tous les temps», rigole-t-il.

«Le fait qu’autant de gens se soient rassemblés pour cette initiative, dans un quartier aussi morcelé que Praz-Séchaud, a favorisé le feu vert de la Ville» David Payot, municipal

L’encadrement par des pairs est l’un des points forts de ce projet, souligne Latha Heiniger, ancienne conseillère communale et coordinatrice de la politique cantonale de l’enfance et de la jeunesse. Elle est d’ailleurs à l’origine du dépôt du postulat au Conseil communal. «La Ville de Lausanne ouvre certes des salles de sport aux jeunes, mais il y a dans les OpenSunday cet accompagnement qui permettra aux enfants de mieux intégrer des notions telles que l’entraide ou encore la cohésion entre habitants», développe-t-elle.

Un argumentaire partagé par David Payot, municipal à la tête de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers. Il ajoute: «Le fait qu’autant de gens se soient rassemblés pour cette initiative, dans un quartier aussi morcelé que Praz-Séchaud, a favorisé le feu vert de la Ville.» Un soutien à hauteur de 10'000 francs, ajoutés aux quelque 8000 francs récoltés par les responsables du projet. Le mot de la fin pour Yonathan Seibt, membre du comité OpenSunday, qui a grandi lui aussi ici: «Quand on était petits, on regrettait que ces salles soient fermées. Ce projet répond vraiment à un besoin et correspond parfaitement à la spécificité du quartier.»