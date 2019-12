La parole aux habitants du quartier Prélaz-Valency

Il y a Monsieur Junod, 75 ans, qui se rend utile en ramassant les déchets en trottinette. L’ancienne boulangère Liliane Guignard, qui raconte le Prélaz-Valency des années 90. Les enfants qui jouent au parc ou devant la Coop...

Un petit groupe de bénévoles a recueilli les impressions des habitants sur leur quartier. Le premier numéro du «Journal de Prélaz-Valency», disponible dès ce mercredi, compile leurs témoignages. Cette publication est la poursuite d’une aventure initiée avec le contrat de quartier, qui s’est achevé en octobre dernier. De quoi «développer la solidarité et le lien social», espère l’association créée pour l’occasion.

«Tout le monde a le nez dans son smartphone; on ne croise plus les regards»

Sur seize pages, une série de locaux donc sur le thème de la vie de quartier. Les résidents des appartements protégés de Sirius évoquent «un endroit pour jouer, se comprendre, s’aider, vivre ensemble, en bonne compagnie, en toute amitié, un petit paradis mais aussi avec ses chamailleries comme dans la cour d’école». Ils pointent leur sentiment de solitude.

«Notre quartier, ici, ce n’est plus un quartier! C’est une déchirure comme un tissu élimé entre des avenues passantes. Cela fait mal comme une déchirure aux tendons, au talon d’Achille. On ne connait plus personne, comme si on était tous des étrangers, des inconnus invisibles, «un pet» qu’on sent mais ne voit pas. On se sent isolés dans nos petites bulles, avec toutes les portes fermées. Tout le monde a le nez dans son smartphone; on ne croise plus les regards.»

Une parution trois fois par an

La publication a aussi une valeur informative. Le centre socioculturel présente une partie de ses activités; un article historique permet de mieux connaître l’environnement.

Le journal gratuit de Prélaz-Valency paraîtra trois fois l’an, sous forme papier ou électronique. Près de 400 personnes y sont déjà abonnées, fait savoir l’association. Elle précise qu’il est vierge de publicité. «Son financement est assuré, pour l’an prochain, grâce à un appui financier du contrat de quartier.»