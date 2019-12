Le pédophile ne sera pas soigné en milieu fermé

Vendredi 20 décembre, la Cour criminelle de Lausanne a condamné un pédophile de 33 ans à 6 années de privation de liberté assorties d’un traitement psychiatrique ambulatoire. L’article 63 du Code pénal indique que cette mesure «ne peut en règle générale excéder cinq ans» mais qu'elle est prolongeable en cas de nécessité. La procureure Roxane Bornand-Magnenat demandait 7 ans d’emprisonnement et un traitement institutionnel, soit en milieu fermé.

Les juges ont suivi l’ultime avis de l'expert psychiatre, ce dernier estimant possible un traitement ambulatoire puisque les proches du condamné forment «un réseau averti et prêt à l’accompagner».

Du Valium administré

L’homme se voit en outre imposer une assistance de probation (ndlr: celle-ci doit «préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions et favoriser leur intégration sociale»). L’obligation de soins est doublée d'une interdiction d'exercer toute activité au contact d'enfants durant dix ans. Elle est prolongeable également.

Interpellé en février 2018, ce père de famille domicilié à Lausanne filmait les parties intimes de petites filles jouant chez lui et s’adonnait à des attouchements, parfois en se masturbant. Trois enfants ainsi que sa belle-sœur, âgée de 18 ans au moment des faits, figurent au rang des victimes. Il a également été établi qu'il a, au moins une fois, administré du Valium – médicament utilisé pour ses propriétés anxiolytiques, sédatives et anticonvulsivantes – à une fillette avant de commettre ses abus.

Dans son jugement, le tribunal souligne une culpabilité «très lourde», notamment au regard de la durée de commission des faits, étalés sur près de trois ans. À charge également, l’«égocentrisme de l’accusé, sa propension à se cacher derrière sa pathologie et sa collaboration qui n'était parfois qu'apparente».

Des regrets exprimés

Les juges ont indiqué «ne pas croire à la thèse de l’inadvertance», mise en avant par le pédophile pour minimiser certains actes. Pas plus qu'il n’ont cru au soi-disant «dégoût» qui l’aurait empêché de regarder a posteriori les vidéos enregistrées. «Le tribunal est convaincu que les images tournées ont été visionnées à des fins d’excitation sexuelle.»

Durant les deux jours qu’a duré le procès, l’homme a exprimé des regrets, dit vouloir se soigner et sa défense a souligné qu’il est déjà engagé sur ce chemin. De son côté, la procureure, a émis «quelques doutes», affirmant prendre «ses excuses avec circonspection car il est capable de manipulation».

Le tribunal, lui, veut croire à l’authenticité de cette prise de conscience et à sa «volonté manifestée et réitérée de se soigner», même si le traitement sera long et conséquent.