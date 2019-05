Penthéréaz a trouvé la clé du succès photovoltaïque

Le ciel vient de se dégager au-dessus du village de Penthéréaz, dans le Gros-de-Vaud. Le projet communautaire de production d’énergie photovoltaïque, qui semblait ne jamais pouvoir être rentable il y a dix-huit mois, devrait désormais être capable de rembourser ses emprunts en une dizaine d’années. Ce qui a changé? La création d’un réseau local de consommateurs, qui permet à la société Penthéréaz Énergie Photovoltaïque (PEP) de vendre son courant à ses voisins directs au prix de 20 centimes le kWh au lieu des 8.16 accordés par la Romande Énergie. Les acheteurs sont aussi gagnants, puisque ces 20 centimes représentent une économie de 4 centimes par rapport à ce qu’ils payaient au fournisseur officiel.

«Alors que nous étions pris au piège il y a quelques mois, nous vivons aujourd’hui l’aboutissement d’un beau rêve, s’est réjouit le nouveau président de PEP, Xavier Bavaud, samedi lors de l’inauguration. Et, surtout, nous espérons que notre exemple pourra servir à d’autres projets bloqués.»

Pour mettre en place ce réseau, la société constituée par une quarantaine de villageois a dû ajouter près de 100'000 francs aux 580'000 déjà investis pour poser 1800 m2 de panneaux solaires. Cette somme a permis de réaliser un tableau électrique gérant la production et les consommations, ainsi que les tranchées et les poses de câbles jusqu’aux nouveaux utilisateurs. «Nous atteignons ainsi environ un tiers d’autoconsommation, explique Xavier Bavaud. Mais nous allons encore étendre notre réseau à deux entreprises situées de l’autre côté de la route, ce qui nous permettra d’utiliser presque toute l’électricité produite.»

Cette traversée de route était une des embûches rencontrées par le projet de réseau, mais elle ne l’est plus, grâce à… Penthéréaz. «Ce cas exemplaire a effectivement permis de modifier une ordonnance fédérale, se réjouit le conseiller national socialiste et président de Swissolar Roger Nordmann. C’est donc un pas de plus en faveur de l’autoconsommation. Mais nous devons maintenant trouver un système pour créer des réseaux d’autoconsommation à partir de hangars agricoles isolés. Car, si le potentiel est énorme, il y a encore de gros problèmes de gestion administrative.» (24 heures)