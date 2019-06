Perturbations de trafic attendues à Lausanne ce mercredi

Les automobilistes lausannois devront s'armer de patience ce mercredi après-midi. Les plus jeunes élèves des classes de la ville défileront entre l’esplanade de Montbenon et la place de Milan à l’occasion de la traditionnelle Fête des classes enfantines. Le cortège débutera à 13h30 et tous les élèves auront rejoint la place de fête vers 15h00. L’accès à la gare par les avenues Fraisse et Ruchonnet ne sera pas possible durant cette période La circulation sera perturbée dès midi le long des rues empruntées par le cortège.

Les enfants des classes enfantines lausannoises partiront en cortège vers 13h30 de l’esplanade de Montbenon, descendront l’avenue de Savoie, l’avenue Ruchonnet, l’avenue Fraisse et l’avenue Dapples pour arriver à la place de Milan. Les derniers élèves devraient arriver à la place de fête vers 15h00. Le nombre d’élèves et l’affluence de parents rendront la circulation difficile dans le quartier de la gare et de la place de Milan.

Stationnement interdit

Le stationnement sera interdit sur l’avenue Jules-Gonin (partie ouest) et sur l’ensemble du parcours. La circulation sera interdite sur l’avenue de Savoie dès 12h30, sur le reste du parcours dès 13h15. La sortie du parking de Montbenon ne pourra se faire que par l'avenue Jean-Jacques Mercier durant le cortège. Les avenues Dapples, partie ouest, et de Milan resteront fermées jusqu’à la fin de la fête.

La police demande aux automobilistes de faire preuve de patience. Elle rappelle en particulier aux parents qui viendront chercher leurs enfants à la place de Milan qu’ils seront nombreux dans la même situation. (24 heures)