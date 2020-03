Plainte contre un acteur majeur de l’électricité

L’Association romande des travailleurs-ses de l’installation électrique (ART-IE) s’en prend à l’entreprise CIEL Électricité SA. La structure à vocation syndicale, lancée en juillet 2019 et prônant un militantisme plus «dur» que celui d’Unia, dénonce en particulier la politique d’indemnisation des frais de déplacement au sein de la société qui emploie quelque 200 collaborateurs.

Ce cheval de bataille n’est pas nouveau puisque, depuis 2016, un Comité d’action des électriciens vaudois (CAEV) se battait sur ce plan, dans le cadre de la renégociation de la CCT de la branche. C’est ce CAEV qui avait ensuite donné naissance à l’ART-IE, sous l’impulsion de Laurent Tettamanti, un secrétaire syndical entre-temps évincé par Unia.

L’association attaque aujourd’hui CIEL Électricité sur plusieurs points. Premièrement, elle estime que les forfaits qui réglaient, jusqu’en 2019, l’indemnisation des temps de déplacement étaient sous-évalués. «Le règlement prévoyait des forfaits en fonction des zones de travail, par exemple un montant pour un chantier sur la Riviera ou à Genève, sachant que le siège de l’entreprise était à Lausanne, explique Laurent Tettamanti. Sauf que ces forfaits étaient en dessous du tarif horaire, d’après les temps de déplacement estimés.» L’ART-IE demande donc des rattrapages salariaux. En janvier dernier, un courrier a été adressé à la direction au nom de «cinq employés et un ex-employé» pour réclamer «plus de 23'500 francs».

Ce fonctionnement au forfait n’a plus cours depuis le 1er janvier 2020 et l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement sur l’indemnisation des temps de déplacement. Mais celui-ci est aussi dénoncé par l’ART-IE. «Un alinéa prévoit qu’il n’y a pas d’indemnisation du temps de travail si le chantier se situe dans un rayon inférieur à 15 kilomètres autour du lieu d’engagement. Il viole une règle de droit public du travail à laquelle ni un règlement d’entreprise ni même une CCT ne peuvent déroger», écrit l’association dans une pétition demandant l’abrogation de cette disposition.

«Affirmations infondées»

«L’entreprise CIEL ouvre des succursales dans le canton pour profiter de cet alinéa, c’est inadmissible car ils prévoient ainsi d’économiser 400'000 francs sur le dos des employés», s’insurge Laurent Tettamanti. «Ce sont des affirmations sans fondement et calomnieuses, répond Alain Guttmann, administrateur délégué de CIEL Électricité SA. La CCT prévoit un rayon depuis le lieu d’engagement et les succursales permettent d’être plus près de nos clients. C’est un fait: envoyer un monteur de Vevey à Rolle pour intervenir auprès d’un client ne fait plus de sens. Nous avons pour devoir d’optimiser les trajets pour des raisons économiques mais surtout écologiques.»

«Aucun employé n’a été réellement consulté pour le nouveau règlement sur les frais de déplacement»

Une plainte a été déposée le 30 janvier 2020 auprès du Service de l’emploi de l’État de Vaud (SDE). Elle avance une perte de salaire pouvant aller jusqu’à 10 ou 15%, en fonction de l’emplacement des chantiers et, en parallèle, dénonce une violation de la loi sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises. «Aucun employé n’a été réellement consulté pour ce nouveau règlement. Une seule personne a été élue comme représentante du personnel, or il s’agit de l’un des coadministrateurs de l’entreprise. Ce dernier a invité arbitrairement huit employés à une séance pour leur faire voter le nouveau texte sans qu’ils soient vraiment conscients des enjeux», affirme l’ART-IE. Sur ce point, une demande d’action en constatation a été adressée au Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

Confronté aux différents griefs, Alain Guttmann ne s’étale pas: «Je ne souhaite pas répondre à de fausses allégations. Par exemple lorsque l’ART-IE prétend qu’elle représente six travailleurs de CIEL qui réclament des «rattrapages salariaux», cette affirmation est mensongère. Nous avons une seule et unique procédure en cours pour un seul ex-collaborateur et cela concerne les années 2015-2016, plainte que nous contestons.»

Au Canton, la cheffe du SDE Françoise Favre, confirme avoir reçu une plainte portant sur la consultation du personnel et le nouveau règlement relatif aux temps de déplacement. «Le SDE instruit actuellement ce dossier sur la base des informations qui lui ont été transmises», indique-t-elle. Il est donc «prématuré» de se positionner sur les différents éléments.

Contrôle en cours

Reste un point qui fait aussi tiquer l’ART-IE: «Un contrôle de la commission paritaire a été lancé en 2017, à notre demande. Deux ans et demi après, il n’est toujours pas bouclé.» Responsable de la Commission professionnelle paritaire vaudoise des installateurs électriciens, Alain Biedermann confirme que le contrôle est toujours en cours. «Sa durée ne dépend pas uniquement de nous. En l’état, je ne peux donc pas m’exprimer là-dessus, je suis tenu au devoir de réserve.»

Le responsable précise que la commission paritaire n’est pas partie prenante dans les procédures individuelles. Ainsi, le cas des travailleurs demandant des rattrapages de salaire via l’ART-IE n’est pas englobé dans le contrôle global en cours. «Pour le reste, je ne connais pas les critiques formulées par cette association, qui n’est pas signataire de la CCT et avec qui je n’ai pas de contacts réguliers.»