Une plaque or et marbre pour l’indépendance Vaudoise

Au numéro 21 de la place de la Palud, levez les yeux. Entre la cave et le tabac, assez haut, une plaque noire est fixée à la Maison Morin. Vous ne l’aviez jamais remarquée? C’est qu’elle avait été un peu négligée, admet Natacha Litzistorf, municipale écologiste de l’Architecture, qui préfère dire «laissée endormie». Bref, l’objet n’était même plus lisible. La plaque en marbre noir et lettres à la feuille d’or a retrouvé aujourd’hui tout son lustre. C’est la Marbrerie Aussenac, de Pampigny, qui s’est chargée de l’ouvrage. Lausanne a déboursé 8000 francs.

Un apéritif offert par la Société de développement du centre célèbre la chose ce vendredi 24 janvier. La date n’est pas anodine, puisque l’objet commémoratif fait référence à l’indépendance du canton de Vaud. «Elle rappelle le drapeau arboré à cet endroit par le Comité de réunion en 1798», souligne l’archiviste adjoint de la Ville, Jean-Jacques Eggler. La Ville a opté pour une restauration sur site. «La plaque est grande et d’origine. On ne voulait pas risquer de l’abîmer», commente Natacha Litzistorf, conseillée par la déléguée à la protection du patrimoine bâti de Lausanne. Son collègue, Pierre-Antoine Hildbrand, confirme. «Dans cette Municipalité, nous avons un respect patrimonial assez fort.»

La première et vraie inauguration date elle aussi d’un 24 janvier. C’était en 1898. Cent ans plus tôt, sur la place de la Palud, au petit matin, un drapeau de l’émancipation flottait, accroché au Cercle des Négociants. Féru d’histoire, le municipal PLR de l’Économie, Pierre-Antoine Hildbrand, aime rappeler qu’au moment de la proclamation de la République lémanique, c’est donc «chez les commerçants et pas sur l’Hôtel de Ville que flottait le drapeau. Cela témoigne de leur rôle».